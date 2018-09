Detenuto evade dal carcere di Biella

Detenuto evade dal carcere e corre ad accoltellare il cognato : è caccia all'uomo : E' evaso dal carcere e si è precipitato dal cognato egiziano, che ha accoltellato, per poi far perdere le proprie tracce. Il ricercato è un albanese di 45 anni, scappato dal carcere di Torino. L'uomo, ...

Perugia - Detenuto in regime di semilibertà evade dal carcere : ricerche in tutta la zona : Un uomo di origini nordafricane detenuto nel carcere di Perugia per spaccio di droga in regime di semilibertà ha fatto improvvisamente perdere le sue tracce e i sindacati della polizia penitenziaria denunciano il tentativo di evasione, specificando che l'uomo sarebbe monitorato per "radicalismo islamico".Continua a leggere