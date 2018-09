Democrazia alla turca Le 4 firme di Erdogan | che propone e nomina se stesso a capo del

Orbán mette alla prova i 5 Stelle sulla Democrazia in Europa : Il silenzio del M5s è assordante. Inutile cercare di capire come si comporteranno mercoledì, quando nell'aula del Parlamento europeo si voterà la richiesta di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea per eccesso di violazioni da parte del governo ungherese. Orbán, in Italia, vuol dire Salvini e le conseguenze del voto potrebbero aprire nuove crepe. E malumori, come quelli emersi ...

"In Democrazia nessuno è superiore alla legge" : "Sono preoccupato per una reazione così dura nei confronti della magistratura anche perché quello notificato è un atto formale e obbligatorio che serve al ministro Salvini per difendersi. Non è una incolpazione". Lo dice, a Repubblica, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, sulla reazione del ministro dell'Interno Salvini all'avviso di garanzia sul caso Diciotti. Cantone commenta la frase di Salvini sui giudici ...

Greengrass : "Il mio film su Utoya è un inno alla Democrazia" : "Ci sono volte in cui il cinema deve rinunciare al potere dell'immaginazione per mostrarci la più cruda realtà. Ma il vero centro di questo film è la democrazia. Il mondo in cui la Norvegia ha reagito alla strage di Utoya ". Il regista britannico Paul Greengrass porta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 'July 22' , film che racconta la vera storia delle ...

Perché il populismo è diverso dalla Democrazia : Pare che, secondo la tesi sostenuta da un’importante uomo di governo, il popolo italiano abbia “caratteri puramente europei” che lo distinguono “completamente da tutte le razze extra-europee”. Poi: “Questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità”. Un’affermazione razzista, tra molte altre. È stata capace però di trovare vasti consensi tra il suddetto popolo; tanto da ...

MICROSOFT - ALLARME HACKER RUSSI : "Democrazia SOTTO ATTACCO"/ Ultime notizie - M5s : il caso Rousseau nel 2017 : MICROSOFT “Gli HACKER stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:00:00 GMT)

TREVISO - 2 BOMBE IN 3 GIORNI CONTRO LEGA SALVINI/ Ultime notizie - niente feriti : “attacco alla Democrazia” : TREVISO, esplosione bomba nella sede della LEGA: secondo ordigno disinnescato a Villorba. Arriva la rivendicazione da parte di un presunto gruppo anarchico, giallo sulla data.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:25:00 GMT)

La ribellione alla Democrazia liberale inizia da qui : Dall'Ungheria, che guarda con sempre più diffidenza al sistema occidentale, e da Viktor Orbán, prima apprezzato da Bill Clinton e oggi estimatore di Putin ed Erdogan The post La ribellione alla democrazia liberale inizia da qui appeared first on Il Post.

Approvata la Nuova Pescara. Quando la politica dà seguito alla voce dei cittadini vince la Democrazia : "I vantaggi e i benefici della Nuova Pescara sono ormai chiari a tutti" incalza Mercante "tranne a qualche guerriero distratto che probabilmente per tutelare la propria carriera politica fa finta di ...

In Niger c’è una Democrazia di sabbia. E non è diversa dalla vostra : Magari di sabbia ma la nostra democrazia si celebra domenica 29 luglio. Nel nostro piccolo è già qualcosa. Decretata 20 anni dopo la celebrazione della Conferenza nazionale sovrana, il 29 luglio 2011, la giornata celebra l’avvento del multipartismo dopo gli anni di piombo della giunta militare. Da allora ogni anno, alla data, si ricorda che la democrazia è un cantiere che funziona come e quando può. Tanto per non dare adito a sospetti sono stati ...

M5s allergico alla Democrazia : Senza pudore e senza coscienza di se stessi ieri scrivevano così sul loro sito ufficiale: 'In tutto il mondo libero i giornalisti fanno le pulci al potere, tranne che in Italia'. E chi è il potere in ...

Fallisce la Bari : cronache dalla Democrazia diretta a trazione identitaria : cronache dalla democrazia diretta a trazione identitaria, stavolta in salsa calcistica. È fallita la Bari, tragedia, e di fronte alla prospettiva di far sparire il capoluogo pugliese dal settore professionistico si era avanzata un’ipotesi per ripartire, limitando i danni, dalla serie C. Il president

La Lega dà battaglia sui conti sequestrati : "Attacco alla Democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...

La Lega evoca il complotto giudiziario : "Quella sentenza è un attacco alla Democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...