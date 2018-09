Debutto amaro per la Pistoiese sconfitta dalla Pro Patria

Ibiza - Debutto amaro per Borriello : sconfitta e niente gol : Sperava in un esordio decisamente diverso, Marco Borriello. E invece la sua prima partita con la maglia dell'Ibiza coincide con una sconfitta in casa e con una prestazione che non lascia il segno: la ...

Probabili formazioni / Italia Polonia : Pellegri - Debutto amaro. Quote e ultime novità live (Nations league) : Probabili formazioni Italia Polonia: Quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi al Dall'Ara per il primo match della Uefa Nations League.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Serie A - Bologna-Spal 0-1 : Kurtic da urlo! Per Inzaghi Debutto amaro : amaro il ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi: il suo Bologna va k.o. 1-0 in casa al debutto casalingo contro la Spal. Decisiva la rete di Kurtic al 71', una sassata micidiale da trenta metri. L'...

ICC - Debutto amaro per il Real Madrid : il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera : I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Il Manchester United ha battuto 2-1 il Real Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in rete Sanchez al 18′ e Herrera al 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ...

Fca - Debutto amaro per Manley Perché la trimestrale ha deluso : Sergio Marchionne è scomparso, ma la sua figura è stata più volte evocata dal suo successore ai vertici del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, che ha dovuto debuttare di fronte alla comunità finanziaria internazionale annunciando un "profit warning" sui risultati di fine anno. Colpa di un trimestre più duro di quanto lo stesso Marchoinne aveva anticipato, si difende Manley, rassicurando ...