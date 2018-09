Daniela Ferolla L' ex Miss Italia torna a viaggiare su Rai 1 Linea Verde

Daniela Ferolla a Blogo : "Linea Verde - non solo agricoltura. Roversi fuori? Mi dispiace - ma il sentore c'era già" : Quest'anno vorremmo aprire Linea Verde anche a temi come salute, benessere, prodotti agro-alimentari made in Italy e cultura. Vedo il programma come un viaggio attraverso l'Italia, con il racconto dei luoghi, dell'agricoltura ma anche di arte e di cultura. Così Daniela Ferolla presenta ai microfoni di Blogo la nuova edizione di Linea Verde, lo storico programma di Rai1 dedicato all'agricoltura, che torna in onda domani, domenica 16 settembre, ...

Molestie - Daniela Ferolla : "Mi sono trovata in situazioni spiacevoli. Se le qualità ci sono - alla fine si arriva" : “Mi sono trovata in qualche situazione spiacevole, ma mai della gravità denunciata da alcune mie colleghe”. Sul caso delle Molestie sul mondo dello spettacolo dice la sua anche Daniela Ferolla, conduttrice dal 16 settembre della nuova stagione di Linea Verde su Raiuno.“Ora mi piacerebbe dire che non bisogna mollare mai. Se le qualità ci sono, alla fine si arriva”, afferma al settimanale Oggi l’ex Miss Italia, che vedrà al suo fianco non ...

Il Festival di Castrocaro torna su Rai1 con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla : Giunto alla sua 61esima edizione, il Festival di Castrocaro è pronto a tornare su Rai 1 con una formula tutta nuova, più dinamica e fresca. La nuova formula è giustificata anche dal fatto che il ...

Festival di Castrocaro 2018 su Rai1 : Daniela Ferolla con Massimiliano Ossini (Anteprima Blogo) : Accanto a Massimiliano Ossini (come da notizia annunciata in anteprima ieri su Blogo) sul palco del Festival di Castrocaro ci sarà Daniela Ferolla. È quanto apprendiamo a pochi giorni dalla conferenza stampa che presenterà ufficialmente la nuova edizione, la 61esima, dello storico concorso canoro che anche quest'anno Rai1 trasmetterà.Per la conduttrice si tratta del ritorno in prima serata dopo l’esperienza con Massimo Giletti nel 2015 a ...

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Daniela Ferolla a DM : «Sono l’unica donna ad esser resistita così tanto a Linea Verde. Al mio fianco arrivano Federico Quaranta e Peppone» : Daniela Ferolla Dal 2014, viaggia in giro per l’Italia a caccia di tradizioni enogastronomiche e paesi rurali, Daniela Ferolla è la donna di Linea Verde, il volto femminile più longevo dello storico programma. Un traguardo al quale l’ex Miss Italia sembra tenere molto come ci racconta nella nostra intervista. Da settembre Daniela sarà alla guida di Linea Verde per la quinta stagione consecutiva e troverà al suo fianco nuovi compagni ...