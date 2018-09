Da Snam a Enel a Cnh | la tregua sullo spread BTp-Bund fa ripartire le emissioni di bond

ilsole24ore

: Utilities: spunti dall'Italian Equity Week. Quali i titoli buy? - - NSigaro : Utilities: spunti dall'Italian Equity Week. Quali i titoli buy? - - TrendOnline : #Utilities: spunti dall'Italian Equity Week. Quali i #titoli buy? -

(Di domenica 16 settembre 2018) Sono passati solo tre giorni lavorativi da quando il ministro Tria ha tranquillizzato i mercati e ha permesso allodi scendere fino ai 237 punti, ma le aziende italiane non hanno aspettato ulteriormente. In due giorni, insomma, le aziende italiane hanno raccolto sul mercato più che negli ultimi 4 mesi messi insieme. Il che dimostra chiaramente perché loelevato rappresenti un handicap per l’intero sistema...