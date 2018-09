CRISTIANO RONALDO | VIDEO PRIMO GOL JUVENTUS CR7 si sblocca con una doppietta | festa

CRISTIANO RONALDO si sblocca ma è il gol più facile della sua carriera. E poi fa il bis : Finalmente. Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol ufficiale con la maglia della Juventus contro il Sassuolo. Ed è forse la rete più facile della sua carriera.Contro il Sassuolo, infatti il fuoriclasse portoghese si ritrova a un passo dalla linea della porta con il portiere battuto. Con la palla da spingere solamente in rete.Cristiano Ronaldo serve poi il bis. Questa volta con un gol dei suoi, incrociando con il sinistro da fuori ...

CRISTIANO RONALDO apre il suo primo ristorante a Londra : 'Sono molto eccitato' : Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato con la maglia della Juventus, ma continua a gestire i suoi affari oltre i confini italiani. Non solo calcio per Cristiano Ronaldo , che sta per aprire a Londra ...

Juve-Sassuolo - CRISTIANO RONALDO cerca il primo gol in campionato : Non vedono l'ora di vederlo, non smettono di chiedersi come sarà la prima volta. Un sentimento che accomuna gran parte dei tifosi juventini, confortati da una classifica senza macchie ma con uno ...

Allegri tifa per il suo gioiello : “il Fifa Best Player? Va dato a CRISTIANO Ronaldo” : Cristiano Ronaldo duellerà ancora con Modric per il Fifa Best Player, Massimiliano Allegri ha il suo personale favorito “A chi assegnerei il Fifa Best Player? A Ronaldo. Per quello che ha fatto l’anno scorso, senza nulla togliere a Modric, il premio lo meriterebbe assolutamente Ronaldo“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri parla così di Cr7 in attesa che segni in Serie A. “Non mi aspetto né più né meno ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su CRISTIANO RONALDO ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Juventus “impreparata” al boom CRISTIANO RONALDO : vendita da record per le maglie di CR7 - ma anche l’attesa è super : Cristiano Ronaldo continua a far vendere un numero di maglie spropositato alla sua Juventus, i numeri non mentono Cristiano Ronaldo ha creato un notevole scompiglio nel calcio italiano. Non si fa che parlare del calciatore della Juventus e dell’attesa per il suo primo gol in bianconero. Nel frattempo il merchandising continua ad andare a gonfie vele. Secondo i dati raccolti da Tuttosport, nel primo mese dall’arrivo di Cristiano ...

Pecchia esalta CRISTIANO RONALDO : “io l’ho allenato - la sua personalità nello spogliatoio pesa” : Fabio Pecchia e la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo, l’allenatore italiano parla delle qualità di CR7 che potrebbero tornare utili alla Juventus Fabio Pecchia, che al Real Madrid ha allenato Cristiano Ronaldo, parla dell’effetto che CR7 potrebbe avere sulla Juventus. L’allenatore è rimasto impressionato dalla personalità del portoghese e dell’atmosfera che quando c’era lui nello spogliatoio di Madrid si ...