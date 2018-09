Cristiano Ronaldo | i primi gol con la Juventus TUTTE LE FOTO

Cristiano Ronaldo segna i primi gol in serie A. Doppietta con il Sassuolo e la Juve vince 2 a 1 : Il suo gol era il più atteso della stagione. Si è fatto attendere per quattro giornate, ma contro il Sassuolo Cristiano Ronaldo si è fatto perdonare per il ritardo mettendo a segno la Doppietta che ha permesso alla Juventus di vincere la partita (2-1 con rete neroverde di Babacar) e di rimanere da sola, a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Che il gol fosse solo questione di tempo il campione portoghese lo aveva già fatto capire nelle ...

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Cristiano Ronaldo ha segnato i suoi primi due gol in Serie A : Alla quarta giornata di campionato, nella vittoria della Juventus per 2 a 1 in casa contro il Sassuolo The post Cristiano Ronaldo ha segnato i suoi primi due gol in Serie A appeared first on Il Post.

Uno dietro l’altro! Cristiano Ronaldo bis : sinistro fulminante - la doppietta stende il Sassuolo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo firma la sua doppietta personale: il campione portoghese raccoglie un assist perfetto di Emre Can in contropiede e batte Consigli con un sinistro strepitoso Poco dopo aver segnato il primo gol, con un semplice tap-in, Cristiano Ronaldo ha firmato la sua personale doppietta, con un gol di caratura sicuramente migliore. Il portoghese ha ricevuto un assist di Emre Can in contropiede, fulminando poi Consigli con un perfetto ...

Cristiano Ronaldo si sblocca ma è il gol più facile della sua carriera. E poi fa il bis : Finalmente. Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol ufficiale con la maglia della Juventus contro il Sassuolo. Ed è forse la rete più facile della sua carriera.Contro il Sassuolo, infatti il fuoriclasse portoghese si ritrova a un passo dalla linea della porta con il portiere battuto. Con la palla da spingere solamente in rete.Cristiano Ronaldo serve poi il bis. Questa volta con un gol dei suoi, incrociando con il sinistro da fuori ...

VIDEO Cristiano Ronaldo si sblocca! Primo gol in Italia con la Juventus - 1-0 col Sassuolo : Cristiano Ronaldo si è sbloccato! Finalmente CR7 ha segnato in Serie A, il fenomeno portoghese ha siglato il suo Primo gol nel campionato Italiano dopo tre partite a digiuno: al 49′ di Juventus-Sassuolo, sullo 0-0, l’attaccante ha sfruttato uno stranissimo rimpallo, il pallone è finito sul palo e lui di rapina nell’area piccola è riuscito a insaccare! Di seguito il VIDEO del Primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della ...