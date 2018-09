Cristiano Ronaldo apre il suo primo ristorante a Londra | ' Sono molto eccitato'

Juve-Sassuolo - Cristiano Ronaldo cerca il primo gol in campionato : Non vedono l'ora di vederlo, non smettono di chiedersi come sarà la prima volta. Un sentimento che accomuna gran parte dei tifosi juventini, confortati da una classifica senza macchie ma con uno ...

Allegri tifa per il suo gioiello : “il Fifa Best Player? Va dato a Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo duellerà ancora con Modric per il Fifa Best Player, Massimiliano Allegri ha il suo personale favorito “A chi assegnerei il Fifa Best Player? A Ronaldo. Per quello che ha fatto l’anno scorso, senza nulla togliere a Modric, il premio lo meriterebbe assolutamente Ronaldo“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri parla così di Cr7 in attesa che segni in Serie A. “Non mi aspetto né più né meno ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Juventus “impreparata” al boom Cristiano Ronaldo : vendita da record per le maglie di CR7 - ma anche l’attesa è super : Cristiano Ronaldo continua a far vendere un numero di maglie spropositato alla sua Juventus, i numeri non mentono Cristiano Ronaldo ha creato un notevole scompiglio nel calcio italiano. Non si fa che parlare del calciatore della Juventus e dell’attesa per il suo primo gol in bianconero. Nel frattempo il merchandising continua ad andare a gonfie vele. Secondo i dati raccolti da Tuttosport, nel primo mese dall’arrivo di Cristiano ...

Pecchia esalta Cristiano Ronaldo : “io l’ho allenato - la sua personalità nello spogliatoio pesa” : Fabio Pecchia e la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo, l’allenatore italiano parla delle qualità di CR7 che potrebbero tornare utili alla Juventus Fabio Pecchia, che al Real Madrid ha allenato Cristiano Ronaldo, parla dell’effetto che CR7 potrebbe avere sulla Juventus. L’allenatore è rimasto impressionato dalla personalità del portoghese e dell’atmosfera che quando c’era lui nello spogliatoio di Madrid si ...

Juventus-Sassuolo - i bookie credono nel gol di Cristiano Ronaldo : le quote : Il primo gold i Cristiano Ronaldo in campionato? Le quote dei bookmakers sono davvero basse Le rivali latitano e la Juventus è sempre più padrona del campionato. Ne sono convinti anche gli analisti SNAI, che per la gara di domenica all’Allianz Stadium fra i bianconeri e il Sassuolo, hanno allargato al massimo la forbice tra i segni «1» e «2», malgrado la classifica parli di un teorico scontro al vertice, tra prima e seconda. La ...

Gianfranco Sanguinetti sono il sosia di Cristiano Ronaldo : Gianfranco Sanguinetti ha 35 anni, è di Lavagna e di professione fa il personal trainer. Ma da qualche tempo questo ragazzo ligure è diventato famosissimo grazie alla sua somiglianza con Cristiano Ronaldo. Ospite a “Pomeriggio Cinque” non ha perso l’occasione per dimostrare quanto i due in effetti sembrino la stessa persona: Gianfranco è stato fermato tantissime volte per le vie del centro di Milano, con molti appassionati che gli hanno chiesto ...

Cristiano Ronaldo lancia su Instagram la demo di Fifa 19 : Cristiano Ronaldo sempre più uomo immagine e sempre più star dei social. Con una mossa che consolida ulteriormente il proprio brand, il portoghese ha lanciato la demo di "Fifa 19", attraverso il suo ...

Mariano Diaz - che affronto a Cristiano Ronaldo! : ... come non è un mistero che nello spogliatoio madridista in molti hanno preso male il modo in cui il portoghese ha lasciato il mondo 'blanco'. Un sentimento che deve aver contagiato anche i nuovi, ...

Cristiano Ronaldo è... impazzito! CR7 fa il 'verso' ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai ...

Cristiano Ronaldo gossip : il dettaglio privato ai tempi della relazione con Irina Shayk : Questa l'indiscrezione che sta circolando da ore sul calciatore tra i più pagati del mondo neo acquisto della Juventus. Il gossip è spuntato fuori Vieni da me , nuovo programma pomeridiano condotto ...

Cristiano Ronaldo è… impazzito! CR7 fa il “verso” ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai compagni ad imitare un giornalista intento nel fare il suo lavoro. Il calciatore portoghese si è avvicinato quatto quatto al collega, il quale non si è accorto di nulla. Cristiano Ronaldo ha attirato anche altri compagni nello scherzo, a ...

Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo : "Vediamo chi è più potente…" : Ivan Zaytsev è la stella della nazionale italiana di pallavolo . Il nome e il cognome, russi, non devono trarre in inganno: è nato, da due sportivi sovietici, nel 1988 a Spoleto, dove il papà giocava ...

Cristiano Ronaldo lancia la sua nuova linea di intimo [FOTO] : Cristiano Ronaldo ha lanciato la sua nuova linea di intimo ed ha ammesso: “questa è stata una delle riprese più divertenti di sempre. Sono un bambino adulto nel cuore e non capita tutti i giorni di saltare in una buca gigante. La biancheria intima CR7 ti fa stare bene, quindi volevo che la nuova campagna la catturasse e avesse un aspetto divertente e leggero. La biancheria intima è il fondamento di qualsiasi abbigliamento così ...