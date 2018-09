Cristiano Malgioglio Di schiera con Barbara D' Urso contro Mara Venier

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Ivan Cattaneo è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Il cantante, sentitosi paragonare a Cristiano Malgioglio, ha risposto in malo modo. Sentite quale affermazioni al veleno ha avuto il coraggio di dire. Ivan Cattaneo, prima di essere rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Spy” nella quale ha spiegato per quale motivo ha deciso di partecipare al reality show. ...

Mara Venier trionfa su Barbara D’Urso. E fa pace con Cristiano Malgioglio : Domenica In non è ancora iniziata (la prima puntata andrà in onda il 16 settembre) e Mara Venier sembra aver già trionfato su Barbara D’Urso che le farà concorrenza con Domenica Live. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, sferrando l’ennesimo colpo a Barbarella, Mara ha finalmente fatto pace con Cristiano Malgioglio. La tensione tra i due si è trascinata per tutta l’estate ed è iniziata quando Malgioglio ha rifiutato di ...

Cristiano Malgioglio e Mara Venier si sono chiariti : il retroscena : Mara Venier perdona Cristiano Malgioglio: la rivelazione Cristiano Malgioglio e Mara Venier hanno litigato in questi ultimi mesi? Secondo molti rumor pare davvero di sì. Difatti, in base a diverse voci di corridoio, Mara Venier avrebbe proposto all’artista nei mesi scorsi un ruolo importante nella sua Domenica In in partenza su Rai Uno a partire da Domenica 16 Settembre. Tuttavia il popolare cantautore sembra abbia rifiutato tale proposta, ...

Cristiano Malgioglio - 'In Irlanda c'è un ragazzo speciale a cui sono molto legato' : Sfornato un nuovo tormentone estivo (Danzando danzando) e arrivato persino negli Usa con tanto di follower social di stampo hollywoodiano (Paris Hilton), Cristiano Malgioglio si prepara ad una nuova stagione televisiva con Piero Chiambretti, su Rete 4.Nell'attesa l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 si è concesso un'intervista a tutto campo sul settimanale Oggi, in cui ha confidato di aver perso la testa per un ragazzo ...

Mara Venier e Cristiano Malgioglio fanno pace - lei lo perdona : “Guardiamo Avanti” : Mara Venier e Cristiano Malgioglio fanno pace: superati i dissidi prima di Domenica In La notizia riguardante la presunta lite tra Cristiano Malgioglio e Mara Venier è rimbalzata su ogni giornale e sito di gossip recentemente. I due, stando alle indiscrezioni emerse, pare avrebbero avuto un dissidio legato alla mancata partecipazione di Cristiano a Domenica […] L'articolo Mara Venier e Cristiano Malgioglio fanno pace, lei lo perdona: ...

Cristiano Malgioglio / "Io mi innamoro tutti i giorni! Ma in Irlanda c'è un ragazzo speciale..." : CRISTIANO MALGIOGLIO, intervistato dal settimanale Oggi, parla di amore per un ragazzo speciale e dell'incredibile successo raggiunto nell'ultimo anno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:10:00 GMT)

AIDA NIZAR A POMERIGGIO 5/ Il ciclone spagnolo affianca Barbara D'Urso? Cristiano Malgioglio non ci sta : AIDA NIZAR sarà tra gli ospiti della prima puntata di POMERIGGIO 5. Ecco l'annuncio ufficiale sui social e le parole che svelano qualche dettaglio in più. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Cristiano Malgioglio furioso con Giovanni Ciacci : "Ti denuncio" : Tutta colpa di quella canzone che lo stylist ha promesso di cantare a Detto Fatto. Malgy non ci sta, ma Ciacci risponde a...

Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci : “Io ti denuncio” : Giovanni Ciacci nei guai? Cristiano Malgioglio vuole denunciarlo Sono settimane che Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci si lanciano frecciatine a distanza sui social e sui noti settimanli. Oggetto della diatriba è la hit ‘Tocalo Tocalo’ di Carmen Di Pietro scritta da Malgioglio. Il costumista ha deciso di rivisitarla e di proporla come sigla del contenitore del pomeriggio di Rai2 Detto Fatto, al via da lunedì 10 settembre con ...

Battiti Live 2018 - Bari/ Cantanti e diretta finale : "Danzando danzando" con Cristiano Malgioglio (30 Agosto) : Battiti Live 2018 Bari, Cantanti e diretta 30 agosto: sul palco saliranno J-Ax, Cristiano Malgioglio, Francesca Michielin, Elodie, Michele Bravi e Mihail.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:22:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Lo scontro con con Aida Nizar : "C'è bisogno di fare questo finto show?" (Battiti Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, il noto paroliere sarà ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip ma stavolta nei panni dell'opinionista e non in quelle del concorrente (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:52:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Il ritorno al Grande Fratello Vip alle porte - ma... (Battiti Live) : Cristiano Malgioglio, il noto paroliere sarà ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip ma stavolta nei panni dell'opinionista e non in quelle del concorrente (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 08:08:00 GMT)

Lisa Fusco concorrente al Grande Fratello Vip 3? / La soubrette e amica di Cristiano Malgioglio nella Casa : : Lisa Fusco tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3? La soubrettina e Grande amica di Cristiano Malgioglio nella Casa più spiata d'Italia: lo scoop(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:20:00 GMT)

Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio ha capito perfettamente come utilizzare i social e su “Instagram” impazzano i suoi divertenti video da migliaia di like. Quello che però non ci aspettavamo è che proprio uno dei suoi post catturasse l’attenzione di una delle donne più socialParis Hilton. L’ereditieria regina dei reality ha condiviso qualche ora fa nelle Stories del suo account Instagram un video di Malgioglio con tanto di emoji divertita. ...