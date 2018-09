Cozze vive refrigerate | allerta Escherichia Coli in Italia e Austria

Blastingnews

(Di domenica 16 settembre 2018) Inè arrivato un nuovo allarme alimentare: non molti giorni fa, si era parlato di uova fresche contaminate dal batterio della salmonella, adesso invece, il nuovo avviso riguarda dellefreschedistribuite sia nelle pescherie che nei mercati. I pericolo è che i molluschi possono essere contaminati dal batterio. Allarme in tuttaIl "sistema dieuropeo rapido per la sicurezza alimentare" ha lanciato l'allarme in tutta, da Nord a Sud, per quanto riguarda leche sarebbero state infettate dal batterio dell'. Lesarebbero già state immesse sul mercato, problema che desta dunque molta preoccupazione. Momentaneamente non si conoscono ancora i lotti interessati, motivo per cui al momento è consigliabile non acquistarle, sia nelle pescherie che nei mercati. L'allarme è scattato non solo in ...