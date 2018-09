“Cosa sei…” Tale e quale show | spaventosa gaffe della Goggi Pubblico impietrito

caffeinamagazine

(Di domenica 16 settembre 2018) “Fabrizio, Fabrizio”, Carlo Conti dà il via in questo modo all’ottava edizione di. Lo aveva annunciato anche durante la conferenza stampa che la nuova edizione del programma sarebbe iniziata in ricordo del conduttore romano scomparso a marzo 2018 per un tumore incurabile. La sua morte ha scioccato tutti: dai parenti, agli amici, ai colleghi. Ma anche le persone “normali” che consideravano il conduttore de L’Eredità uno di casa. A Frizzi, per esempio, sono stati dedicati gli studi dove oggi va in onda. Programma di cui Frizzi fu anche concorrente “di cui ricordiamo la strepitosa performance nei panni di Piero Pelù” ha detto Carlo Conti. La prima puntata è, come sempre, all’insegnamusica e delle risate, ma la sorpresa è alla fine: a vincere è Vladimir Luxuria. Un risultato inaspettato viste le strepitose performance di Alessandra Drusian e ...