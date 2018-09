Corea Nord | indagine Onu | sanzioni eluse tramite Russia-Cina

Onu accusa Russia e Cina : aiutano Nord Corea contro sanzioni : L'indagine contiene prove della vendita di armi a Siria, Yemen, Libia ed altre zone di conflitto nel mondo attraverso l'uso di navi russe e cinesi.

Pompeo : il dialogo con la Corea del Nord continua : Roma, 15 set., askanews, - Le discussioni con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione del Paese continuano, secondo quanto ha dichiarato il segretario di Stato americano Mike Pompeo, mentre i ...

Stati Uniti : "Wsj" - nordCoreani sfruttano vulnerabilità dei social media per aggirare sanzioni Corea del Nord : ... le stesse che hanno portato ad un maggiore controllo politico delle piattaforme, e quanto sia facile per Pyongyang utilizzare gli strumenti dell'economia digitale per evitare sanzioni volte a ...

Russia aiuterà i nordCoreani che devono lasciare il paese a causa delle sanzuoni Onu - : Kim Yong Jae: Il ministro per lo sviluppo dell'Estremo Oriente russo Alexander Kozlov e il viceministro degli esteri Igor Morgulov hanno promesso di contribuire a risolvere il problema. Kim Jong Un: "...

Corea del Nord - 70 anni di persecuzione dei cristiani : Open Doors, l'associazione che pubblica ogni anno la lista dei paesi che perseguitano i cristiani, mette sempre al primo posto la Corea del Nord, il maggior persecutore del mondo. Ebbene, secondo le ...

La Corea del nord ha celebrato i 70 anni con una grande parata militare : Domenica 9 settembre, la Corea del nord ha celebrato i 70 anni dalla fondazione del paese con una grande parata militare. Tutti gli osservatori l'hanno descritta come meno militarizzata rispetto alle precedenti e, in particolare, è stata notata l'assenza dei missili balistici intercontinentali. Prob

I giochi di massa in Corea del Nord : Le foto spettacolari del Festival di Arirang e delle impressionanti coreografie organizzate a Pyongyang The post I giochi di massa in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Gli Stati Uniti accusano : dietro agli ultimi e più devastanti attacchi hacker c'è sempre la Corea del Nord : Sua sarebbe una delle mani celate dietro ad altri episodi divenuti famosi per la loro portata - come il colpo alla banca centrale del Bangladesh del 2016 e la diffusione in tutto il mondo del ...

La Corea del Nord ha festeggiato i suoi 70 anni : ... nel suo discorso di apertura, in cui ha sottolineato gli obiettivi economici del regime, n on la sua potenza nucleare , anzi ha invitato i militari a lavorare per costruire l'economia del Paese. L'...

"Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord con un tweet". L'anticipazione del libro di Woodward : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord quando stava per pubblicare un tweet che ha "allarmato il Pentagono". Lo ha raccontato il giornalista investigativo Bob Woodward in un'intervista diffusa oggi dalla CBS. Nel tweet, che alla fine Trump non ha inviato, il presidente voleva ordinare il ritorno delle famiglie di circa 28.500 militari americani di stanza in Corea del Sud. Una tale ...

