Copyright | non è finita La corsa a ostacoli per il sì alla direttiva

Direttiva Copyright approvata da Parlamento UE/ Ultime notizie - chi continuerà a non pagare : Copyright, Ue approva Direttiva sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:14:00 GMT)

DIRETTIVA Copyright APPROVATA DAL PARLAMENTO UE/ Ultime notizie - gli editori “Per gli utenti non cambia nulla" : COPYRIGHT, Ue approva DIRETTIVA sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Copyright - ecco cosa ha votato il Parlamento Ue e perché non è una «censura» : Dopo un iter durato due anni, la riforma tutela i contenuti sul web: quelli giornalistici, di tutti coloro che producono contenuti e vengono intercettati e rilanciati dalle piattaforme web come Google, Youtube, Facebook. Escluse dalla legislazione le start-up e le piccole e micro imprese del web. La semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli sarà libera dai vincoli...

Copyright - Pier Silvio Berlusconi : “Primo passo di civiltà. Di Maio? Non complichi mestiere già difficile” : “Da editore e professionista del mondo dell’editoria considero quella di oggi una prima importantissima vittoria di un percorso fondamentale che oso definire di civiltà“. Così l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta l’approvazione al Parlamento europeo della direttiva sul Copyright. “Di Maio sugli editori puri? Non complichi un mestiere già difficile“. L'articolo Copyright, Pier Silvio ...

Perché l’approvazione della riforma del Copyright non è un buona notizia : Axel Voss (Foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) La riforma del copyright è stata approvata dal Parlamento Europeo. Axel Voss, il relatore per il Parlamento, si dice soddisfatto tra i molto applausi dell’aula. Tutto bene dunque no? No. When you have just destroyed the internet. pic.twitter.com/CS7LMNNoqh — I.G.E.L. (@LSRinfo) September 12, 2018 Da diverso tempo vi parliamo della riforma del copyright, ieri in particolare abbiamo ...

Mogol contro Di Maio sulla riforma del Copyright : "Ha vinto la cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...

Copyright - parlamento Ue approva la proposta di riforma. Niente “tassa sui link” per chi li usa a fini non commerciali : Il parlamento europeo in plenaria a Strasburgo ha approvato con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni la proposta di riforma del Copyright. Dopo averlo respinto il 5 luglio, gli eurodeputati avevano proposto oltre 250 emendamenti al testo. In plenaria hanno approvato una nuova versione, aprendo ai negoziati con il Consiglio e la Commissione europea, per l’intesa su un testo definitivo. Respinti gli emendamenti di M5S ed Efdd che ...

Copyright - Commissione Ue : "Riforma oggi o mai più"/ Ultime notizie - proposta "non mette al bando meme e link" : Copyright, Commissione Ue: "Riforma oggi o mai più". Ultime notizie, portavoce sottolinea: "La nostra proposta salvaguarda la libertà di espressione".(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Copyright - sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti del web : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Copyright - sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Riforma del Copyright : perché non è una link tax - ma riguarda il nostro futuro : Per capire come è cambiata la catena del valore nell'era di Internet possiamo ripercorrere quali erano i passaggi nel vecchio mondo analogico. Gli editori che pubblicavano i giornali sostenevano ...

Non si devono spegnere i riflettori sul tema del Copyright : Il rinvio a settembre del voto del Parlamento Europeo sulla riforma del copyright, non deve spegnere i riflettori su un tema così importante per l'industria culturale europea.Il copyright, infatti, va assolutamente regolamentato. Dietro ai contenuti c'è una intera filiera che va remunerata, ci sono persone che lavorano all'informazione, inviati, strutture, redazioni; nel campo musicale e cinematografico ci sono editori, autori, ...

WIKIPEDIA NON FUNZIONA : È IN “SCIOPERO”/ Chiusa in Italia : “Riforma Ue sul Copyright ci mette a rischio” : WIKIPEDIA non FUNZIONA: è in "sciopero". L'enciclopedia online Chiusa in Italia: "Riforma Ue sul copyright ci mette a rischio", afferma il portavoce Italiano. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Wikipedia oscurata - perché?/ Direttiva Ue sul Copyright - protesta la sezione italiana : perché non funziona : Wikipedia oscurata, perché? L’enciclopedia online non funziona, protesta contro le direttive sul copyright che vorrebbe introdurre a breve il parlamento europeo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:07:00 GMT)