Coppa Davis – Finale con polemica per la Francia | Bernard Giudicelli ignorato dai

Coppa Davis - Croazia-Usa 2-2 : Querrey batte Cilic in quattro set. Ora Coric-Tiafoe : Eppure, il primo set e mezzo di partita sembra confermare i precedenti, che vedevano Cilic avanti 6-0: il numero 6 del mondo vince nettamente il tie-break del primo set e piazza un break a inizio ...

Coppa Davis – Francia già in finale - punto della bandiera per la Spagna : Albert Ramos-Vinolas batte Gasquet : Francia già in finale, ma la Spagna ci tiene a tornare a casa con almeno un successo: Albert Ramos-Vinolas spera Richard Gasquet Dopo i due successi nel singolare del venerdì, ai quali si è aggiunta la vittoria nel doppio di ieri, la Francia si è qualificata per la finalissima di Coppa Davis. Quest’oggi, nell’ultima giornata del weekend della competizione per nazionali maschili, si giocano due singolari ininfluenti per il punteggio, di ...

Coppa Davis – Croazia incredula - pareggio USA! Querrey fa il miracolo : sconfitto Cilic in 4 set : Sam Querrey batte Marin Cilic in 4 set e riapre la sfida di Coppa Davis: Croazia e USA stanno sul 2-2, decisivo l’ultimo singolare Dopo i primi due singolari di venerdì, la semifinale fra Croazia e Stati Uniti sembrava ormai decisa. Con la formazione balcanica avanti 2-0 e almeno due chance, fra doppio e primo singolare con la stella Cilic, per raccogliere il punto che avrebbe assicurato l’accesso alla finale. Il Team USA però ha lottato ...

Coppa Davis - la Francia in finale : ANSA, - ROMA, 16 SET - La Francia è la prima finalista della Coppa Davis di tennis 2018. I transalpini infatti hanno battuto 3-0 a Lille la formazione della Spagna. La squadra campione in carica ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-1. Doppio infinito vinto da Mike Bryan e Ryan Harrison : Gli Stati Uniti sono ancora vivi: questo il verdetto al termine della seconda giornata della semifinale di Coppa Davis contro la Croazia. I nordamericani Mike BRyan e Ryan Harrison vincono un Doppio infinito, durato quattro ore e quarantacinque minuti, contro Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 7-5 7-6 (6) 1-6 6-7 (5) 7-6 (5), e si portano sull’1-2. Domani gli ultimi, decisivi, singolari. Incontro sempre sul filo ...

Coppa Davis – Gli USA si aggrappano al doppio : Bryan ed Harrison riaprono la sfida con la Croazia al 5° set : Gli USA riaprono la sfida di Coppa Davis contro la Croazia grazie al doppio: Bryan e Harrison si impongono al 5° set su Dodig e Pavic Mentre nel doppio la Francia firmava il netto 3-0 sulla Spagna, valido per la finalissima di Coppa Davis, proprio grazie al doppio gli USA hanno riaperto la propria semifinale. La coppia americana formata da Bryan e Harrison è riuscita ad avere la meglio sul duo della Croazia, formato da Dodig e Pavic, dopo ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-0. Benneteau/Mahut si impongono in tre set! Transalpini in Finale : Sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille la Francia conclude la pratica quest’oggi nelle semifinali di Coppa Davis 2018 contro la Spagna. I Transalpini capitanati da Yannick Noah, dopo essersi aggiudicati i singolari nella giornata di ieri grazie a Benoit Paire e Lucas Pouille, si sono ripetuti quest’oggi nella giornata dedicata al doppio. La coppia Julien Benneteau/Nicolas Mahut si è imposta con il punteggio di 6-0 6-4 ...

Tennis - Coppa Davis : la Francia è in finale grazie al doppio Mahut-Benneteau - Spagna ko! : Tennis, Coppa Davis: Francia in finale contro la vincente di Usa-Croazia, Noah ed i suoi uomini hanno distrutto la Spagna Tennis, Coppa Davis: la Francia vola in finale! La formazione transalpina, guidata da Yannick Noah, ha letteralmente dominato contro una Spagna orfana del trascinatore Rafa Nadal. Nella giornata di ieri i francesi hanno vinto i due singoli con Paire e Pouille, oggi invece è andato in scena il doppio del decisivo 3-0. ...

Tennis - Coppa Davis : Francia e Croazia ad un passo dalla finale : Sul veloce indoor di Lille, Benoit Paire, numero 54 del mondo, ha regalato il punto dell'1-0 alla Francia campione in carica battendo in tre set per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. Paire, all'...

Coppa Davis – Raddoppio Francia! Dopo quasi 4 ore Pouille stende Bautista-Agut - Spagna ad un passo dal ko : Lucas Puoille firma il Raddoppio per la Francia nella semifinale di Coppa Davis: il francese stende Roberto Bautista-Agut al 5 set, Dopo 3 ore e 44 minuti di gioco Venerdì di verdetti importanti quello che, quest’oggi, ha aperto il weekend di Coppa Davis. La Croazia si è subito portata avanti per 2-0 sugli USA nel pomeriggio, grazie ai successi di Coric e Cilic. Lo stesso ha fatto la Francia contro la Spagna, orfana di Nadal, grazie alle ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 2-0. Paire sul velluto - Pouille vince una maratona : Anche la Francia si è portata sul 2-0 contro la Spagna al termine della prima giornata di incontri delle semifinali di Coppa Davis: Benoit Paire ha battuto in tre set Pablo Carrena Busta, non al meglio a causa di un problema fisico alla coscia sinistra, mentre Lucas Pouille ha vinto un’autentica maratona al quinto set contro Roberto Bautista Agut. Nel primo incontro Paire ha battuto per 7-5 6-1 6-0 Carreno Busta, in due ore scarse di ...

Coppa Davis - Francia-Spagna 1-0 : Paire batte in tre set un Carreno-Busta a mezzo servizio : Da quel momento è un one man show del numero 54 del mondo: Carreno-Busta avverte un fastidio alla coscia, lo stesso che gli aveva creato problemi a Flushing Meadows. "Sul 3-0 nel secondo set ho ...

Coppa Davis - Croazia-Usa 2-0 : vittorie per Coric e Cilic : Nel secondo singolare il numero 6 del mondo è partito forte, vincendo 6-1 6-3 i primi due set. Nel finale un piccolo calo, soprattutto in risposta, per il vincitore degli Us Open 2014, che ha ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano : La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe. Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto ...