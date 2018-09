Coppa Bernocchi 2018 Streaming video e diretta tv | vincitore | percorso e orario

Coppa Bernocchi 2018 : siamo giunti alla centesima edizione. Altro test in vista dei Mondiali : Secondo appuntamento con il Trittico Lombardo 2018: dopo la spettacolare Coppa Agostoni di oggi, domani è in programma la Coppa Bernocchi, giunta alla sua edizione numero 100. Ancora più prestigio dunque nell’aggiudicarsi una prova storica per quanto riguarda il calendario delle classiche italiane. Appuntamento fondamentale ovviamente in chiave Mondiale di Innsbruck. Percorso Il percorso ripercorrerà le strade della prima volta in cui ...

Ciclismo – Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi : weekend italiano per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nippo Vini Fantini Europa OVini: weekend italiano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi Al via il caldo “settembre italiano” della Nippo Vini Fantini Europa OVini. Sabato la Coppa Agostoni, domenica la Coppa Bernocchi. Gli #OrangeBlue al via con una formazione studiata per provare a essere competitivi sia per la Ciclismo Cup che per il massimo risultato. Al via il caldo settembre italiano che vedrà gli #OrangeBlue impegnati sulle ...

