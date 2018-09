huffingtonpost

: Congresso Cgil, Vincenzo Colla lancia la sfida a Maurizio Landini - HuffPostItalia : Congresso Cgil, Vincenzo Colla lancia la sfida a Maurizio Landini - CRiformaStato : Martedì 18 settembre alle ore 16,30 in via della Dogana Vecchia 5 a Roma, un seminario organizzato da Crs e Ars per… - RedRouge2 : E SEMPRE A PROPOSITO DI CONGRESSO, è oggi Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, a concentrarsi sul dibattito poli… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Sono le 14. Sotto il sole e fra le bellissime chiese barocche, la festa dellasi avvia alla conclusione. La maggior parte dei dirigenti del primo sindacato italiano sono a pranzo nei ristoranti e bistrot con affaccio sulla centralissima piazza S. Oronzo. Sembra tutto tranquillo, c'è soddisfazione per una kermesse riuscita bene, con una certa partecipazione ai dibattiti e alle lectio magistralis, e si aspetta solamente l'evento che tradizionalmente chiude le Giornate del lavoro e cioè l'intervento del segretario generale, Susanna Camusso. All'improvviso ecco che sugli smartphone dei dirigenti inizia a comparire una selva di messaggini. "Hai visto il post su Fb di Enzo? Ci è andato giù durissimo". Enzo sta per, segretario confederale e soprattutto uno dei due dirigenti che si giocherà la poltrona più pesante in casa, visto ...