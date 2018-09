Confintesa-Ricorrenti DS 2011 I tempi sono maturi Urge un tavolo di confronto per

scuolainforma

(Di domenica 16 settembre 2018) L’anno scolastico è appena iniziato, ma restano ancora insolute diverse problematiche che si sarebbero potute risolvere con un po’ di buon senso. Ancora tante scuole senza un Dirigente Scolastico (circa 1700), che saranno affidate ad incarichi di reggenza ad altri DS, in servizio presso altre istituzioni scolastiche, con conseguenti problematiche di gestione e difficoltà nel funzionamento delle stesse. La denuncia era stata fatta giorni fa, dal segretario diL.C, Adele Sammarro, che aveva proposto diverse soluzioni per sanare iDSe risolvere definitamente, l’annosa questione legale che ha portato iDSa chiedere giustizia nelle aule dei tribunali da ben sette anni. Ricordiamo che la L.107/2015, art.1, c.c. 87/88/89/90 ha sanato la posizione deiche hanno partecipato al concorso per Dirigenti Scolastici 2004/2006 istituendo, ai sensi ...