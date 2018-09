Condono fino a un milione Sanatoria anche per le multe

ilgiornale

: Ipotesi condono: cartelle fino a 5 milioni, si paga solo il 10%. Salvini ha sessanta milionari italiani dalla sua p… - civati : Ipotesi condono: cartelle fino a 5 milioni, si paga solo il 10%. Salvini ha sessanta milionari italiani dalla sua p… - IvanCutelli : RT @FPanunzi: Un condono fino a un milione di euro. Mai un governo aveva detto così chiaramente che chi paga le tasse è un pirla. - 1511maxi : RT @FPanunzi: Un condono fino a un milione di euro. Mai un governo aveva detto così chiaramente che chi paga le tasse è un pirla. -

(Di domenica 16 settembre 2018) La cura Tria sembra avere funzionato. Movimento 5 stelle e Lega hanno deciso di ridimensionare le aspettative in vista della legge di Bilancio.Quindi, puntare solo su alcune misure (il ministro dell'Economia aveva chiesto di fare una selezione). Poi hannoaccettato di trovare autonomamente le coperture per le altre.Il risultato è che ieri sono state confermate le voci circolate negli ultimi giorni su una rinuncia a ogni intervento sull'Irpef. «Inizialmente pensavamo a una riduzione di un punto percentuale dell'aliquota Irpef più bassa ma poi si opterà per una rimodulazione a partire dal 2020 con tre aliquote», ha spiegato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. Troppo difficile per il governo mettere mano alle cosiddette spese fiscali, cioè alle circa 300 agevolazioni che tutti gli ultimi governi hanno cercato di intaccare senza riuscirci. Bitonci assicura che il taglio delle tax expenditures arriverà insieme all'intervento sull'Irpef. Nella riforma del fisco ci saràil quoziente familiare. «È uno degli obiettivi», ha confermato il vicepremier Matteo Salvini, «ma non per i prossimi 5 mesi». Il fisco che grava sui redditi quindi non cambierà nel 2019.