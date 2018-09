Come difendersi nella guerra

West Nile - il professor Galli spiega Come difendersi da febbre tropicale e zanzare : L'estate 2018 verrà ricordata da molti per la paura scatenata dalle punture degli insetti. Una vera e propria fobia quella di essere morsi da qualche essere infetto che possa trasmettere poi il tanto chiacchierato Virus West Nile. A proposito di quest'ultimo, nelle ultime ore sono state registrate altre due vittime in Emilia-Romagna, un contagio in Friuli Venezia Giulia ed una morte sospetta nel Veneto, già colpito nelle passate settimane. I ...

Insetti killer - ecco Come difendersi : Insetti killer, mostri con le ali. Api, vespe e calabroni uccidono dai cinque ai venti italiani all'anno. L'ultima vittima a Milano: l'avvocato Sergio Barozzi, 62 anni, punto nella casa di campagna, è ...

5G e rischi - Come difendersi dalle nuove antenne che riempiranno i nostri parchi : Il 10 settembre parte l’asta per l’assegnazione delle frequenze del 5G, la nuova frontiera per ipercomunicazione di massa e comunicazione ubiquitaria. Si preannuncia un innalzamento esponenziale delle radiofrequenze (fino a 61 V/m) e decine di migliaia di nuove antenne pure in campagna e parchi. Per denunciare le possibili ripercussioni su ambiente e salute di uno tsunami di microonde millimetriche senza precedenti, ho scritto il libro ...

SCUOLA/ Come difendersi dai nemici dell'autonomia sempre risorgenti : In Italia il centralismo, mai sconfitto, tende continuamente a soffocare l'autonomia, svuotandola del suo valore. All'estero invece ha un ruolo centrale. MARIA PAOLA IAQUINTA(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ I due errori con cui ci siamo giocati la vera autonomia, di E. DelfinoSCUOLA/ Da san Benedetto a Newman, senza scopo non c'è vero preside, di G. Meroni

Acquisti sospetti : Come difendersi da un controllo fiscale : ...3 Quali prove dare? Acquisti che insospettiscono il fisco Se hai letto il nostro articolo Quali spese fanno scattare un controllo fiscale saprai già che un decreto del Ministero dell'Economia ha ...

Fake news sul web : Come difendersi? : Altre aree del mondo coinvolte sono per esempio l'Indonesia. L'origine geografica deve essere valutata rispetto al contenuto dell'articolo, post o tweet di cui stiamo parlando. Un articolo redatto da ...

Bnl e la truffa svuota conti correnti/ Ultime notizie : messaggi anche su WhatsApp - Come difendersi : I risparmiatori di Bnl e altri istituti di credito italiani sono nel mirino di una nuova truffa che svuota conti correnti correnti e carte di credito. Ecco come difendersi.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:28:00 GMT)

Allerta caldo - Come difendersi : Colonnina di mercurio alle stelle con ben 18 città da bollino rosso . Condizioni di caldo estremo che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto per le persone anziane, i neonati, i bambini, ...

Usura e anatocismo bancario : ecco Come difendersi : Negli ultimi 10 anni, a partire dal disastroso default americano del 2008, anche in Italia assistiamo piuttosto tristemente e ricorrentemente a episodi di cronaca che vedono protagoniste, loro malgrado, le banche: ree di aver letteralmente polverizzato i risparmi di migliaia e migliaia di connazionali, attraverso l'operato infausto di management a dir ...

Truffe estive - Come difendersi dai raggiri delle vacanze : Estate, tempo di vacanze e di relax. E' per questo che, approfittando della stanchezza dopo un'intera stagione di lavoro, i professionisti della truffa si cimentano in nuovi espedienti. Per questo ...

Previsioni meteo - si vola a 40°. Ecco le città da bollino rosso. Come difendersi : Weekend bollente, poi una settimana con temperature in aumento. Temperature record in mezza Europa. Allarme, e consigli, dell'Oms Eclissi 27 luglio 2018, la Luna rossa incanta mezzo mondo Weekend al cinema: quali film vedere e perché

Febbre del Nilo Occidentale - Come difendersi dal virus : La scheda: sintomi, varianti e modalità di trasmissione dell'infezione. Uno studio della Statale di Milano ha individuato le direzioni attraverso le quali si diffonde l'epidemia da West Nile. Zanzare ...

Ragno violino - come riconoscerlo e Come difendersi dal morso : Ragno violino, come difendersi dal morso: Tutto ciò che devi sapere sul morso del Ragno violino e gli effetti pericolosi che può provocare. (altro…) The post Ragno violino, come riconoscerlo e come difendersi dal morso appeared first on Idee Green.

Estate colpi di calore in agguato : ecco Come difendersi : Le temperature salgono e il weekend si preannuncia rovente, ma la voglia di esporsi al sole e di fare sport all'aperto è irrefrenabile e rischia di far sottovalutare il rischio di incorrere in un colpo di calore. Per godersi l'Estate in sicurezza invece bisogna fare attenzione, seguendo alcune regole ...