Colpo pesante per Elena Boschi da parte della Meloni e della Lega

Duro Colpo per Salvini e Di Maio. Notizia pesante per i due leader. Cosa è successo : Un Duro colpo per la maggioranza e in modo particolare per i due registi, Di Maio e Salvini. Marcello Foa, incaricato dal cda Rai di fare il presidente dell'azienda, è stato invece bocciato dalla ...

Duro Colpo per Salvini e Di Maio. Notizia pesante per i due leader : Un Duro colpo per la maggioranza e in modo particolare per i due registi, Di Maio e Salvini. Marcello Foa, incaricato dal cda Rai di fare il presidente dell’azienda, è stato invece bocciato dalla Commissione di vigilanza Rai. Ad esprimere parere favorevole soltanto 22 parlamentari, una scheda bianca e nessun voto contrario poiché i commissari di Pd, Fi e Leu non hanno proprio ritirato la scheda. In sostanza la maggioranza dei due terzi ...