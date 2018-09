CLAUDIO BAGLIONI | AL CENTRO Video | concerto-evento | buoni ascolti TV e interazioni

CLAUDIO BAGLIONI all’Arena di Verona - 16 anni a pensare a questo concerto ‘ideale’. Ne è valsa la pena : Giugno 1998. Claudio Baglioni, per i suoi trent’anni di carriera, progetta un tour negli stadi chiamato Da me a te, con il palco al centro, come uno spettacolo totale in cui ogni spettatore possa vivere al meglio l’evento. Non è la prima volta che lo fa, ma questa è una ricorrenza speciale. La data di Roma è trasmessa da Rai Uno, però le cose non vanno benissimo. Per più di un motivo che prescinde dalla proverbiale meticolosità dell’artista, ...

CLAUDIO BAGLIONI fa il pieno di ascolti con ‘Al Centro’ su Rai1 : Al Centro: Claudio Baglioni conquista il pubblico di Rai1 Sabato 15 settembre Claudio Baglioni è stato protagonista di un grande spettacolo all’Arena di Verona, ‘Al Centro‘, per festeggiare i suoi 50 anni di musica. Definirlo concerto sarebbe banale, riduttivo e anche offensivo: è stato un mix tra musica, televisione, storia, musical e teatro, accompagnato da brividi e tanta emozione. Palco al centro dell’Arena, dove la ...

CLAUDIO BAGLIONI : “Al Centro” è stato un evento televisivo memorabile - trasmesso in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona per i 50 anni di carriera del cantante : La ricorrenza dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, ma “Al Centro” è stato un evento televisivo difficilmente dimenticabile. Le enfatizzazioni verbali in questo caso sono necessarie e si divincolano dalle accuse di esagerazione, perché questo evento non celebra l’artista musicale più popolare in Italia, non riavvolge solo il nastro della sua carriera ripercorrendola grazie ai suoi più grandi successi, ma nella resa ...

CLAUDIO BAGLIONI Al Centro - concerto in diretta : lo spettacolo del professionismo : [live_placement] Claudio Baglioni Al Centro, concerto all'Arena di Verona su Rai 1 | Anticipazioni Claudio Baglioni Al Centro dell'Arena di Verona questa sera, 15 settembre 2018, in diretta su Rai 1 dalle 21.05 per la prima tappa del suo tour del cinquantennale di carriera che proseguirà nei palasport d'Italia. Un concerto-evento che seguiremo live su TvBlog. Dopo il concerto dei Capitani Coraggiosi in diretta dal Foro Italico di Roma con ...

CLAUDIO BAGLIONI Al Centro - concerto in diretta : splendore e delirio all'Arena : [live_placement] Claudio Baglioni Al Centro, concerto all'Arena di Verona su Rai 1 | Anticipazioni Claudio Baglioni Al Centro dell'Arena di Verona questa sera, 15 settembre 2018, in diretta su Rai 1 dalle 21.05 per la prima tappa del suo tour del cinquantennale di carriera che proseguirà nei palasport d'Italia. Un concerto-evento che seguiremo live su TvBlog. Dopo il concerto dei Capitani Coraggiosi in diretta dal Foro Italico di Roma con ...

“Rifattissimo - eri meglio prima”. CLAUDIO BAGLIONI - la star italiana nel mirino del web. Il cantante di ‘Questo piccolo grande amore’ piace a tutti - ma le accuse per i ritocchini sono tante. Ecco la verità sul suo volto : Claudio Baglioni lo scorso febbraio, alla guida del Festival di Sanremo 2018, ha convinto davvero tutti. Tant’è che i vertici Rai già qualche mese gli hanno dato mandato per l’edizione 2019: sarà ancora l’artista romano a ricoprire il ruolo di direttore artistico della kermesse che si svolge, ogni anno, al Teatro Ariston. Tuttavia, anche lui non è esente da critiche quando appare in pubblico. Il motivo è il suo aspetto. ...

