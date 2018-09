Classifica finale Vuelta a España 2018 | Simon Yates ha vinto! Mas e Lopez sul podio

Rally Turchia 2018 : Ott Tanak non sbaglia e centra il successo finale - tutto riaperto in Classifica generale : Ott Tanak (Toyota Yaris) si aggiudica il Rally di Turchia 2018, undicesimo appuntamento del Mondiale, e vince il terzo Rally consecutivo. L’estone a questo punto si rilancia anche a livello di classifica generale, salendo in seconda posizione e portandosi a sole 13 lunghezze da Thierry Neuville (Hyundai i20) che si è fermato in 14esima, salvando almeno in parte il suo weekend con la vittoria nel Power Stage finale. Alle spalle di Tanak, a ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Yates leader verso il gran finale (19^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates resta leader verso il gran finale con le ultime due frazioni di montagna (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Jessica Rossi e Silvana Stanco in corsa per la finale nel trap - Classifica cortissima : Nella prima mattina italiana si è conclusa la prima giornata di eliminatorie del trap femminile senior ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud: dopo tre serie Jessica Rossi e Silvana Stanco sono attualmente nel gruppo di sei atlete al quarto posto. Staccata Alessia Iezzi, 36ma. Nella categoria junior in gara gli uomini, con gli azzurrini tutti in corsa per la finale. Nella gara femminile senior comanda la cinese Wang Xiaojing, ...

Risultati Serie B - 2^ giornata e la Classifica : il Crotone si riscatta - Lecce beffato nel finale [FOTO] : 1/54 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e Classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

Per festeggiare i 20 anni Tsitsipas il greco sfida Rafa in finale e scala la Classifica : “Lei che ne pensa di queste NextGen Finals?”. Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, a novembre, a Milano, il ragazzo con la cinepresa si improvvisava intervistatore per il canale tv dell’Atp Tour, e confessava: “Mi ha sempre incuriosito il mestiere di giornalista, chissà, magari, un giorno…”. E ti sparava quel sorriso sornione da persona ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : nella finale maschile Italia di bronzo nella Classifica a squadre : Non sarà stato certo il successo totale fatto registrare ieri dalla nazionale femminile, ma la finale maschile dei Mondiali junior di Pentathlon moderno riserva comunque una gioia all’Italia: a Kladno, in Repubblica Ceca, Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli hanno conquistato la medaglia di bronzo nella classifica a squadre. nella gara individuale la medaglia d’oro è andata all’egiziano Ahmed Elgendy, con 1467 ...

Tour de France 2018 - Classifica finale e risultati dell'ultima tappa : Sui Campi Elisi trionfa in volata Kristoff davanti a Degenkolb e Demare. Sfila in maglia gialla Geraint Thomas, che grazie al suo successo certifica un dominio del Team Sky che dura dal 2012

Classifica finale Tour de France 2018 : Geraint Thomas vince la Grande Boucle - sul podio Dumoulin e Froome. Pozzovivo miglior italiano : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. La passerella finale sui Campi Elisi di Parigi non cambia la Classifica generale e dunque il 32enne gallese può definitivamente festeggiare la conquista della Grande Boucle, suo primo trionfo in una Grande corsa a tappe. Il capitano del Team Sky vestirà la maglia gialla all’ombra dell’Arco di Trionfo nella capitale transalpina, salendo sul podio con l’olandese Tom ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i risultati delle finali e la Classifica finale. Spagna campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : 14a tappa. Finale durissimo - scontro tra gli uomini di Classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Si torna a salire per una frazione molto insidiosa sul Massiccio Centrale. I corridori dovranno infatti affrontare un percorso che negli ultimi 100 km presenta un continuo saliscendi con un Finale durissimo. A 4,5 km dal traguardo la strada si impennerà improvvisamente sulla Côte de la Croix Neuve, uno ...

Tour de France - nuovi scossoni in Classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Tour de France 2018 - sesta tappa Brest-Mûr de Bretagne Guerlédan : strappo finale durissimo - ci saranno distacchi tra i favoriti per la Classifica : Entrano finalmente in scena gli scalatori al Tour de France 2018: oggi non si potrà più scherzare. Dopo la cronometro a squadre di Cholet, altro snodo fondamentale per la Grande Boucle: siamo alla sesta tappa, 181 chilometri da Brest a Mûr de Bretagne Guerlédan. Percorso Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro al ...