CIOCCOLATO GIANDUIA PROTEGGE CUORE E ARTERIE Ultime notizie | fa bene | ma attenzione alle

LA GIANDUIA AIUTA IL CUORE/ La ricerca italiana lo dimostra il CIOCCOLATO migliora le arterie e salva il cuore : Uno studio che arriva da Roma dimostra come la GIANDUIA sia in grado di AIUTAre il nostro cuore. Farebbe bene soprattutto ai fumatori perché in grado di pulire le arterie.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:36:00 GMT)