Ciclismo | Mondiali 2018 | oggi le convocazioni del ct Cassani I sicuri e gli ultimi nodi

Ciclismo - Mondiali Innsbruck 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tra una settimana andranno in scena i Mondiali di Ciclismo su strada 2018 a Innsbruck (Austria). Da domenica 23 a domenica 30 settembre verranno assegnati i titoli iridati delle prove a cronometro e in linea delle categorie elite, Under 23 (solo maschile) e juniores. Il primo giorno prevede la cronosquadre maschile e femminile, con partenza dalla località di Ötzal; nelle giornate seguenti si svolgono le prove contro il tempo delle categorie ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati del Belgio. Greg Van Avermaet capitano : Il Belgio ha comunicato ufficialmente la composizione della squadra con la quale si presenterà ai Mondiali 2018 di Ciclismo. La prova elite maschile, in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria), si correrà su un percorso particolarmente impegnativo riservato agli scalatori. Il capitano sarà Greg Van Avermaet, Campione Olimpico a Rio 2016, che proverà a rendersi pericoloso insieme a Tiesj Benoot e Tim Wellens. Di seguito i convocati ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Ultimi ballottaggi per il ct Cassani : Il Mondiale si avvicina. Domenica 30 settembre andrà in scena in quel di Innsbruck l’attesissima prova iridata per il Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini Elite, ovviamente la più spettacolare di tutto il programma in terra austriaca. I giorni passano e a breve arriverà il momento di fare delle scelte: ci sta pensando sicuramente da tempo il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che sta valutando cosa meglio fare ...

Ciclismo - Mondiali di XCO : l'azzurro Kerschbaumer centra una splendida medaglia d'argento a Lenzerheide : Nell'ultima prova di Coppa del Mondo aveva dovuto cedere allo svizzero per problemi meccanici ma qui, davanti a questo incredibile pubblico, Nino non gli ha lasciato scampo. Per quanto riguarda la ...

Ciclismo – Mondiali di XCO : l’azzurro Kerschbaumer centra una splendida medaglia d’argento a Lenzerheide : Settimo titolo mondiale per il campione elvetico che piega solo nel finale la resistenza dell’azzurro capace di regalare all’Italia la prima medaglia d’argento in un mondiale élite. Tra le donne successo dell’americana Courtney Per la prima volta Nino Schurter, oggi al suo settimo successo iridato, si è trovato a contendere la vittoria in un mondiale con un atleta più giovane di lui. Fino ad oggi, durante il suo ...

Ciclismo : niente Mondiali per Fabio Aru? “Con questa condizione non sono sicuro di andare ad Innsbruck” : Una condizione che latita ad arrivare. “Spero di crescere giorno dopo giorno” ha dichiarato ieri dopo l’arrivo a La Camperona, dove ha perso ancora contatto dai big, scendendo ancor di più in classifica generale (è diciassettesimo dopo tredici tappe). Fabio Aru non sta assolutamente convincendo alla Vuelta a España 2018: ci si aspettava il salto di qualità dopo un Giro d’Italia da dimenticare, invece fino ad oggi il sardo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : svanisce la candidatura di Vicenza? L’UCI propenderebbe per la Svizzera : Secondo tuttobiciweb.it sarebbe svanita la candidatura di Vicenza per lo svolgimento nella città veneta dei Mondiali di Ciclismo su strada del 2020. L’UCI avrebbe infatti scelto la proposta della Svizzera, che presentava la candidatura congiunta di Aigle e Martigny, nel Cantone Vallese. Dovrebbe cadere, così, la candidatura di Vicenza, sostenuta anche dalla Regione Veneto, ed avallata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia verso Innsbruck - convocazioni il 17 settembre. I dubbi e le certezze di Cassani - tra Nibali e Aru : La tappa di ieri alla Vuelta di Spagna ha lanciato segnali positivi e negativi in casa Italia quando mancano appena 24 giorni ai Mondiali, in programma domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck. Il CT Davide Cassani si trova proprio in terra iberica per vedere da vicino i suoi uomini e ponderare al meglio le convocazioni per la rassegna iridata: lunedì 17 settembre verranno comunicati a Milano i nomi dei 10 ragazzi che saranno ...

Mondiali di Ciclismo 2018 : percorso e altimetria della prova in linea di Innsbruck : Tra qualche giorno si correrà la Coppa Agostoni a Lissone, poi saranno in programma le gare dei campionati Mondiali di ciclismo su strada, che si inaugurerà il 22 settembre. La rassegna iridata si svolgerà a Innsbruck fino al 30 settembre, giorno in cui saranno protagonisti i professionisti. La gara degli uomini élite proporrà un percorso impegnativo, decisamente più duro rispetto agli anni scorsi. Per questo motivo, sarà difficile vedere ancora ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Percorso Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018 : il tracciato ai raggi X e l’altimetria. Salite a ripetizione - strappo finale al 28%… : Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck, in Austria. Da oltre un anno si discute di un Percorso (finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare un tracciato altrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo ...