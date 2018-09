Ciclismo | Gianni Moscon | “Una liberazione! Con questa forma possono togliermi altre

Ciclismo - Gianni Moscon rientra col botto : il corridore del Team Sky vince la Coppa Agostoni : rientrato dopo la squalifica comminatagli al Tour de France, Gianni Moscon è riuscito subito a vincere la Coppa Agostoni Gianni Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni. Il trentino del Team Sky, al rientro dopo la squalifica che gli era stata comminata per la manata al francese Elie Gesbert al Tour de France, si è imposto sul traguardo di Lissone dopo una volata a due con l’estone Taaramaae (Direct Energie) . Terzo ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : appuntamento importante in vista del Mondiale - c’è Gianni Moscon : Tempo di classiche italiane come di consueto per il fine estate/inizio autunno del Ciclismo. Sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. appuntamento davvero importante per quanto riguarda questo finale di stagione: soprattutto Davide Cassani, che schiera al via la propria nazionale, dovrà trarre indicazioni fondamentali per quanto riguarda il Mondiale di Innsbruck. Al via anche diverse compagini ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Torna Gianni Moscon : Tornano le classiche italiane e sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. La corsa brianzola vedrà i corridori affrontare 199 km con partenza e arrivo a Lissone, caratterizzati dall’impegnativo circuito Lossilo, che farà una selezione decisiva in gruppo. Tanti i corridori di livello che vedremo in azione, con Damiano Caruso che guiderà la nazionale italiana, Sonny Colbrelli che cercherà il bis, ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Il Tour de France è stato una vergogna’ : È un Gianni Moscon [VIDEO] impetuoso e voglioso di rivincite quello che si appresta a tornare in gruppo. Oggi scade infatti la squalifica di cinque settimane inflittagli per la sbracciata verso Elie Gesbert durante la quindicesima tappa del Tour de France e sabato con la Coppa Agostoni riprendera' la sua tormentata stagione. Nel giorno in cui è terminata la sanzione Moscon ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è uscito ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

Ciclismo - Gianni Moscon pronto a ritornare in strada dopo la squalifica : “Non me ne frega di quello che dicono. Voglio gareggiare senza paura” : Termina oggi il periodo di squalifica lungo cinque settimane di Gianni Moscon, a causa della condotta irresponsabile nei confronti del francese Elie Gesbert al Tour de France. Il 24enne del Team Sky tornerà in azione questo fine settimana, sabato 15 settembre in occasione della Coppa Agostoni e il giorno seguente alla Coppa Bernocchi. Due appuntamenti importanti per prepararsi al meglio in vista del Mondiale a Innsbruck. Il campione italiano ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Io sono quello più facile da colpire’ : Ancora pochi giorni e poi Gianni Moscon potra' tornare in gruppo. Il 12 settembre scadra' la sospensione inflitta al corridore trentino per il discusso gesto contro Elie Gesbert durante una tappa del Tour de France. Moscon ha rotto il suo silenzio per concedere un’intervista a Tuttosport mentre si trova sullo Stelvio ad allenarsi. Il Campione d’Italia a cronometro è tornato su quell’episodio, sottolineando di aver ricevuto tutto l’appoggio ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Sarò pronto per il Mondiale di Innsbruck. Lo strappo finale è pazzesco - molti metteranno piede a terra” : Gianni Moscon vuole restare concentrato e non pensare alla squalifica di cinque settimane decisa dall’UCI. Il 24enne trentino è stato fermato per aver dato una manata al francese Elie Gesbert durante la 15ma tappa del Tour de France. Un gesto per cui si è fin da subito scusato, ammettendo di aver sbagliato. Moscon è tornato ora a Innsbruck, dove vive, ma soprattutto dove a fine settembre si svolgerà il Mondiale, in cui potrebbe essere grande ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Accetto la sospensione decisa dall’Uci' : Come si pensava è arrivata la sospensione dell’Uci per Gianni Moscon. Il giovane corridore del Team Sky era stato espulso dal Tour de France per un colpo indirizzato a Elie Gesbert durante le fasi iniziali della 15° tappa. Da allora Moscon è rimasto fermo, come deciso dalla Sky, [VIDEO]in attesa del giudizio della disciplinare dell’Uci, con l’ipotesi estrema anche di vedere rescisso il proprio contratto dalla squadra. Ora è arrivata la decisione ...

Ciclismo - Gianni Moscon squalificato per cinque settimane! Punito il pugno a Gesbert - rientra per i Mondiali : Gianni Moscon è stato squalificato per cinque settimane a causa del pugno sferrato contro Elie Gesbert nelle prime battute della 15esima tappa del Tour de France. Questa è la decisione finale della UCI che si è pronunciata in merito all’episodio che aveva portato all’esclusione del ciclista dalla Grande Boucle. Lo stop partirà da oggi e dunque il 24enne non potrà partecipare a eventi ciclistici fino al prossimo 12 ...