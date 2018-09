“Ci metto il cuore” Fabrizio Corona | le sue parole dopo la rissa a Milano

“Ci perseguitano”. Le zanzare non sono tutte uguali : ecco quelle che trasmettono dalle nostre parti : La trasmissione di malattie infettive dalle zanzare all’uomo è sempre esistita ed è un problema molto più sentito nei Paesi in via di sviluppo. Per questo è importante correre ai ripari utilizzando repellenti sulla pelle e sugli abiti, zanzariere, pantaloni lunghi. E poi fare trattamenti antilarvali, eliminare i sottovasi, svuotare frequentemente le ciotole d’acqua per gli animali domestici, evitare che l’acqua ristagni nei giardini. ...