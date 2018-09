CHIARA BORDI | MISS SENZA UNA GAMBA | STORPIA! Annalisa Minetti non avrò

CHIARA BORDI - insultata la concorrente disabile di Miss Italia : “Ti votano solo perché storpia” : “Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli Italiani che ti votano xke sei storpia“. È questo il tenore degli insulti che sono stati rivolti a Chiara Bordi, 18enne di Tarquinia (Viterbo), concorrente all’edizione di quest’anno di Miss Italia, che sfilerà con una protesi alla gamba sinistra dopo essere stata vittima di un incidente in motorino, 5 anni fa. La ragazza ha deciso di rispondere agli insulti con un lungo ...

CHIARA BORDI : "Mi dicono 'fai schifo storpia' ma io mi vergogno per loro" : "Fai schifo vattene a casa, ti votano perché sei storpia", scrive su facebook tale Mirella Improta. È uno degli odiatori di Facebook che hanno preso di mira Chiara Bordi, la 18enne "disabile" di Tarquinia in corsa per il titolo di Miss Italia. Chiara, vittima di un terribile incidente, è senza una gamba, sostituita con una protesi. In tanti hanno rispsoto sui social a queste offese prendendo la difesa di Chiara. "Mi sono ...

«Miss Italia 2018» : le concorrenti - la finale e il coraggio di CHIARA BORDI - prima Miss con una gamba artificiale : 01. Nicole Nietzsch (Miss Equilibra Trentino Alto Adige)02. Mara Boccacci (Miss Equilibra Emilia Romagna)03. Naomi Rizzo (Miss Miluna Calabria 2018)04. Marta Murru (Miss Liguria)05. Laura Schiavoni (Miss Rocchetta Bellezza Marche)06. Lucrezia Perelli (Miss Cinema Umbria)07. Martina Iacomelli (Miss Cinema Toscana)08. Chiara Bordi (Miss Miluna Lazio)09. Giuliana Panzino (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)10. Erika Franceschini (Miss Equilibra ...