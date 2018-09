Chiara Bordi | la Miss ' disabile' insultata sui social | “Ti votano perché sei storpia”

Insulti sui social a Chiara Bordi - la 18enne disabile candidata a Miss Italia : "A me mancherà un piede, ma a lei cuore e cervello" Così Chiara Bordi, 18enne di Tarquinia che parteciperà a Miss Italia e sarà la prima al concorso a presentarsi con una protesi alla gamba, ha ...

Chiara Bordi - prima miss ‘bionica’ a Miss Italia : ‘La vita va avanti anche senza gamba’ : “Non sogno di diventare una modella, né di vincere; il mio obiettivo è dimostrare a tutti che anche senza una gamba la vita va avanti“. Chiara Bordi deve ancora compiere diciotto anni, è bella come il sole, viene da Tarquinia ed è pronta per partecipare alle fasi finali di Miss Italia. Segni particolari? Un incidente in motorino del 2013 le ha portato via quasi tutta la gamba sinistra e quindi lei sfilerà a Milano, sede della finale, ...

Bebe Vio : «Chiara Bordi a Miss Italia? Il pezzo che ci manca è la nostra forza» : ... l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. ...

