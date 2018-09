Chi era Angela Ferrara | la scrittrice per bimbi uccisa a 31 anni a colpi di pistola dal

Diretta/ Coppa BernocChi 2018 streaming video e tv : il gruppo recupera due minuti! : Diretta Coppa Bernocchi 2018 streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo con partenza e arrivo a Legnano (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:08:00 GMT)

Rally TurChia 2018 : Ott Tanak non sbaglia e centra il successo finale - tutto riaperto in classifica generale : Ott Tanak (Toyota Yaris) si aggiudica il Rally di Turchia 2018, undicesimo appuntamento del Mondiale, e vince il terzo Rally consecutivo. L’estone a questo punto si rilancia anche a livello di classifica generale, salendo in seconda posizione e portandosi a sole 13 lunghezze da Thierry Neuville (Hyundai i20) che si è fermato in 14esima, salvando almeno in parte il suo weekend con la vittoria nel Power Stage finale. Alle spalle di Tanak, a ...

Terremoti : agire subito per l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici accertati vulnerabili nelle zone a risChio elevato : di Mario Pileggi, geologo, membro del Consiglio Nazionale “Amici della Terra” – Con l’inizio del nuovo anno scolastico e le aule piene di studenti si ripropone la necessità della messa in sicurezza degli edifici scolastici e della responsabilità dei Sindaci che non chiudono edifici non antisismici. Responsabilità emerse con la sentenza n.190 di Gennaio 2018 della Sezione Penale della Corte di Cassazione che stabilisce <<i ...

Cristiano Malgioglio / Di sChiera con Barbara D'Urso "contro" Mara Venier (Domenica Live) : Cristiano Malgioglio, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Fifa 19 : overall e statistiche dei giocatori del Chievo Verona : Prosegue la nostra rubrica dedicata alla scoperta degli overall delle squadre di Serie A in Fifa 19: stavolta è il turno del Chievo Verona Due i giocatori con un rating pari ad 80: lo sloveno Valter Birsa ed il portiere Stefano Sorrentino. Di seguito la tabella con le statistiche di tutti i calciatori a disposizione di mister […] L'articolo Fifa 19: overall e statistiche dei giocatori del Chievo Verona proviene da I Migliori di Fifa.

Carl Brave e Francesca MiChielin/ Video - "Fotografia" ha conquistato tutti : vincerà? (Wind Summer Festival) : Carl Brave e Francesca Michielin, il brano "Fotografia" ha conquistato davvero tutti. Il singolo dell'estate torna nuovamente protagonista su Canale 5. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:06:00 GMT)

Miss Italia 2018 : stasera su La7 primo passo verso l'incoronazione con Diletta e FacChinetti : Miss Italia sarà eletta per la prima volta a Milano domenica prossima 16 settembre. La scelta della più bella d'Italia sarà trasmessa in diretta dagli studi televisivi di Infront Italy, la società di ...

Nintendo Switch online/ Dal 19 settembre si potrà giocare online : Fortnite non riChiederà un abbonamento : Nintendo Switch online sarà disponibile a partire dal 19 settembre: pro e contro del servizio, costi degli abbonamenti e le novità per i nuovi iscritti. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:25:00 GMT)

“Contaminate!”. Allarme rosso - oltre i limiti. Cozze vive refrigerate - cosa si risChia. EscheriChia coli - i sintomi da non sottovalutare : cosa è l’Escherichia coli? Abbreviato di solito all’interno degli analisi o nei testi specialistici come E.coli. E’ un batterio gram-negativo. Sono almeno 171 i sierotipi. Ne esistono tantissime del tutto innocue e che vivono nel nostro intestino. Questi batteri infatti sono molto importanti per gli animali a sangue caldo, perché permettono di digerire bene il cibo. L’Escherichia coli è un nemico da non sottovalutare! Esso può contaminare ...

Laura Chiatti/ Lite social : “Perché una mamma deve rinunciare alla sua carriera per i figli?” : Laura Chiatti, Lite social: una utente le consiglia di lasciare il lavoro per stare vicino ai suoi figli. “Perché una mamma deve rinunciare alla sua carriera per loro?”, replica su Instagram(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 21:04:00 GMT)

Contro i bivacChi in centro - nei negozi si venderà solo birra calda l ultima trovata della sindaca leghista : ROMA - Anna Maria Cisint la sindaca "sceriffa" , appellativo che le riservano le opposizioni, di Monfalcone, la cittadina giuliana ex roccaforte rossa che ospita il più importante stabilimento di ...

Dimarco fa piangere l’Inter - sui social l’accorata riChiesta ai tifosi nerazzurri : “vi Chiedo di non offendere perché…” [FOTO] : L’autore del gol vittoria che ha permesso al Parma di battere l’Inter ha chiesto ai tifosi nerazzurri comprensione, visti i duri momenti passati nel recente passato Uno dei gol più importanti della propria carriera, arrivato contro la propria squadra del cuore. Non può essere un pomeriggio come gli altri per Federico Dimarco, protagonista della vittoria del Parma a San Siro, un risultato sorprendente firmato proprio ...

Chi era don Pino Puglisi - il 'samurai di Dio' : Solo un prete. Con la forza e le bellezza che derivano dal vivere con passione e autenticità una vocazione che si interseca con le traiettorie degli uomini, ovunque si trovino. Persino quella del suo ...