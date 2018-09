Centro per migranti imbrattato con svastiche e la scritta W Salvini

Un ragazzino è morto a 15 anni per farsi un selfie sul tetto di un Centro commerciale : Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto nella condotta di aerazione del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco sul tetto della struttura insieme ad alcuni coetanei. Quando i ragazzi sono stati individuati dal servizio di vigilanza, forse hanno tentato di scappare, e uno di loro è precipitato in una condotta di ...

Claudio Baglioni : “Al Centro” è stato un evento televisivo memorabile - trasmesso in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona per i 50 anni di carriera del cantante : La ricorrenza dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, ma “Al Centro” è stato un evento televisivo difficilmente dimenticabile. Le enfatizzazioni verbali in questo caso sono necessarie e si divincolano dalle accuse di esagerazione, perché questo evento non celebra l’artista musicale più popolare in Italia, non riavvolge solo il nastro della sua carriera ripercorrendola grazie ai suoi più grandi successi, ma nella resa ...

CLAUDIO BAGLIONI - AL Centro/ Il concerto-evento a base di amore (anche per il pubblico) : Overdose d'amore nella serata-evento di CLAUDIO BAGLIONI all'Arena di Verona. Al CENTRO c'è l'amore, in tutte le sue forme (anche quello per la musica).(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:31:00 GMT)

Incontro Berlusconi Salvini per un nuovo patto di Centrodestra : Prove di riavvicinamento tra Fi e Lega. “Per noi di Forza Italia il centrodestra inteso come alleanza tra diversi, plurale

Cina-Sudafrica - inaugurato il primo Centro di ricerche congiunte per le risorse minerarie : Il vice ministro della Scienza e Tecnologia cinese Xu Nanping ha affermato durante la cerimonia d'inaugurazione che il suo ministero tiene in gran conto la cooperazione nell'innovazione scientifica e ...

Superclassico Baglioni. "Al Centro" dell'Arena e delle nostre canzoni : nostro inviato a Verona Intanto stasera il suo concerto si potrà vedere in diretta su Raiuno dall'inizio alla fine. Però prima bisogna precisare: quella di Claudio Baglioni è una nuova ripartenza. ...

CLAUDIO BAGLIONI - AL Centro/ Concerto - diretta e scaletta : evento per i 50 anni di carriera (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:01:00 GMT)

Auto contro moto nel Centro abitato : tre persone in ospedale : BRINDISI - Auto contro moto in via Unione Sovietica al quartiere Bozzano a Brindisi: tre persone sono rimaste ferite, i due occupanti della moto in maniera più preoccupante. L'incidente si è ...