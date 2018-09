Centri per l' impiego | al Sud sette su dieci in panne

Campidoglio - al via avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza : Campidoglio, al via avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza. Raggi: “Si aggiungono ai 3 che abbiamo attivato a marzo. Prosegue rafforzamento diritti delle donne”. E’ stato pubblicato l’avviso per l’affidamento della gestione di due nuovi Centri antiviolenza,che sorgeranno nel Municipio I e nel Municipio III. L’obiettivo è di offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro figli, con lo scopo ...

Reddito cittadinanza - Castelli : “Prima aumentiamo le minime e riformiamo i Centri per l’impiego. Poi partirà” : Prima l’aumento delle pensioni minime, poi, dopo la riforma dei centri per l’impiego, partirà il Reddito di cittadinanza. L’agenda sulla riforma considerata centrale per il Movimento 5 stelle è stata data dalla sottosegretaria Laura Castelli. Che ha quindi ufficializzato le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo cui il provvedimento non sarebbe partito a pieno ritmo già da gennaio. Il Reddito di cittadinanza si farà nel ...

Giappone - terremoto a Hokkaido : 1.600 persone nei Centri di accoglienza : Dopo il terremoto di magnitudo 6.7 verificatosi lo scorso 5 settembre a Hokkaido, in Giappone, oltre 1.600 persone sono ancora ospitate nei centri di accoglienza. L’Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito che non si esclude la possibilità di ulteriori repliche nei prossimi giorni. L’impatto negativo del disastro ha avuto ripercussioni anche sul turismo, traino dell’economica della regione: secondo un’associazione di ...

Chiudere i Centri commerciali da domenica? Chi vince e chi perde : Quindi la materia si presta benissimo per valorizzare il marketing identitario di una forza politica con sperimentazioni in corpore vili senza correre nell'immediato alcun rischio elettorale. Per il ...

Usa : massima allerta per l’uragano Florence - ma Trump sposta 10 miliardi dalla protezioni civileai Centri migranti : massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Florence, ma in America sta sta facendo discutere la notizia che l’amministrazione Trump ha spostato 10 milioni dal budget della Fema, la protezione civile Usa, ai programmi dell’Ice per la detenzione dei migranti senza documenti. Lo spostamento dei fonti è registrata in uno dei documenti del budget per l’anno in corso del dipartimento per la Sicurezza Interna ed è stata ...

Roma - «assalto» ai Centri della Asl 1 In fila dalle 6 per far vaccinare i figli : Nel conto alla rovescia per mettersi in regola con i vaccini manca solo l'ultima tacca. Domani nel Lazio riapriranno infatti molte scuole, dai licei alle elementari e agli istituti statali dell'...

I consigli per i parenti-assistenti. "Non basta il primo aiuto nei Centri" : egle santolini AP sss/ 2 'La mia Olga aveva in mano la casa, non sapevo neanche dove mi tenesse le camicie. Quando si è ammalata, ho dovuto aprire gli armadi, prima di tutto imparare a vestirla '. Ma ...

Iran apre nuovo laboratorio per produzione di Centrifughe per l'arricchimento dell'uranio - : L'Iran ha annunciato l'apertura di un nuovo laboratorio moderno per la produzione di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, riferisce Tasnim riferendosi a un'intervista con il vicepresidente ...

Di Maio : un negozio su 4 aperto la domenicaNo dai Centri commerciali : "Incontriamoci" : La proposta sulla regolamentazione del vicepremier divide: ottiene il plauso di Chiesa, Cgil e Leu ma la grande distribuzione non ci sta. Chiesto un incontro con il governo al più presto: "Si rischia di perdere 40-50mila posti di lavoro".

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei Centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei Centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : «Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei Centri commerciali» : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante, ha parlato delle aperture domenicali dei centri commerciali,...

Di Maio : entro l'anno stop aperture domenicali dei Centri commerciali - : "L'orario non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti", ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico. Alla Camera due proposte di legge di Lega e 5 Stelle per regolamentare ...

Di Maio : basta Centri commerciali aperti la domenica : Roma, 9 set., askanews, - 'Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei weekend e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni ma l'orario ...