Carol Torr | ex compagna di Giucas Casella “Mi ha tenuta lontana da nostro figlio”

GIUCAS CASELLA CONTRO Carol TORR/ Attacco alla ex : "Non ti ho mai amata - hai abbandonato nostro figlio" : GIUCAS CASELLA si scaglia CONTRO CAROL TORR. In risposta alla lettera pubblicata su Di Più, il mago della televisione rivela dettagli privati sul suo rapporto con la ex.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:19:00 GMT)