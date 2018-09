Canzone dell' estate | Wind Summer Festival 2018 Il vincitore? Alvaro Soler sogna successo

Canzone Dell'estate - Wind Summer Festival 2018/ Il vincitore? Baby K tra i favoriti con "Da zero a cento" : Vincitore Wind Summer Festival 2018: quale sarà la Canzone Dell'estate? In pole ci sono i Thegiornalisti e Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, ma non mancano le sorprese.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:31:00 GMT)

NBA - la storia della Canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...

Ariana Grande ha cantato una fantastica cover della sua Canzone preferita da un anno a questa parte : Ecco qual è! The post Ariana Grande ha cantato una fantastica cover della sua canzone preferita da un anno a questa parte appeared first on News Mtv Italia.

MTV Summer Hits : continua a votare la tua Canzone preferita dell’estate 2018! : Dai un'occhiata alle nostre Instagram Stories The post MTV Summer Hits: continua a votare la tua canzone preferita dell’estate 2018! appeared first on News Mtv Italia.

“Vengo da Ghana” - la Canzone dello Zoo di 105 è la “più razzista degli ultimi 70 anni”. Ma è prima in classifica su Spotify : “Vengo da Ghana, mangio banana, vendo collana, contenta?”. Questo è il ritornello, abbastanza eloquente, della “hit” cantata da Marco “Dona” Donadoni de Lo Zoo di 105. Politicamente scorretta, volutamente provocatoria e pure abbastanza offensiva, la canzone è riuscita ad arrivare al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify. E questo ha fatto indignare i più, compresa la rivista musicale Rolling Stone che ha definito il brano “il ...

MTV Summer Hits : qual è la tua Canzone preferita dell’estate 2018? : Pem Pem di Elettra Lamborghini sale al numero 1! The post MTV Summer Hits: qual è la tua canzone preferita dell’estate 2018? appeared first on News Mtv Italia.

'Una Canzone per Mara' : ecco l'ultima trovata della Venier : È l'ultima trovata di Mara Venier: un hashtag per il concorso canoro #UnacanzonePerMara. Arriva così la conferma all'indiscrezione che Il Tempo aveva anticipato alcune settimane fa. A Domenica in, che ...

#MusicSummer2018 – La Finale – Decidi la Canzone dell’Estate 2018! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Ed eccoci giunti, dopo cinque fasi emozionanti ed imprevedibili, alla Finale. Dieci canzoni, scelte da voi lettori qui sul sito e su Twitter, si scontreranno nell’ultimo girone per ottenere il titolo. Occhio al regolamento! MUSIC SUMMER 2018 | La ...

Musica : è morto Claudio Lolli - il simbolo della Canzone d'autore : Nella sua carriera ha inciso una ventina di album, sempre con la passione per la politica e la vicinanza agli ultimi e ai diseredati. Tra i suoi titoli più celebri 'Michel' e 'Ho visto anche degli ...

Al via il "Festival della Canzone d'impegno!" : Manca meno di una settimana e Castagnole Lanze si prepara a diventare punto di riferimento di tanti appuntamenti nel nome della musica, tra canzoni d'autore e rock, musica indipendente e rap, suoni ...

Addio a Claudio Lolli - simbolo della Canzone d'autore : La musica italiana dice Addio a Claudio Lolli. Il cantautore è morto all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Bolognese, era uno dei simboli della canzone d'autore italiana e insieme a Francesco ...

Laigueglia borgo della musica e della Canzone d'autore con la 12° edizione di "Queste Piazze Davanti al Mare" : Il 23, 24 e 25 agosto Laigueglia sarà madrina della canzone di qualità con la 12° edizione della rinomata rassegna Queste Piazze Davanti al Mare. "La particolarità della rassegna" spiegano il sindaco ...