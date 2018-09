Canottaggio - Mondiali 2018 : oggi si assegnano gli ultimi titoli. L’Italia vuole la medaglia nell’otto : oggi si svolgerà l’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Sulle sponde del Maritza River si assegneranno i titoli delle rimanenti specialità olimpiche. L’Italia proverà a chiudere in bellezza questa rassegna iridata conquistando una medaglia nell’otto. Andiamo quindi a scoprire gli equipaggi favoriti nelle finali odierne. Singolo – Al maschile il ceco Ondrej Synek cercherà di difendere il titolo iridato e il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 16 settembre. Tutti gli azzurri in gara : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Canottaggio DI domenica 16 SETTEMBRE Ottava giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio due equipaggi azzurri, mentre altri tre saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Tutte le gare saranno trasmesse in ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia tre medaglie - le dichiarazioni degli azzurri : Giornata eccezionale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Canottaggio che si stanno disputando a Plovdiv. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista e ha conquistato ben tre medaglie in altrettante gare olimpiche: un oro col quattro di coppia maschile e due argenti col doppio pesi leggeri e con il quattro senza senior maschile. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i risultati delle finali di consolazione del pomeriggio. Ventesima Eleonora Trivella : Nell’ultima sessione pomeridiana dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio vanno in scena alcune finali di consolazione, che vedono impegnati tre equipaggi italiani. Gli azzurri raccolgono un 18°, un 20° ed un 21° posto. Nel paraCanottaggio disputata anche una Finale A con un solo equipaggio in gara. Nel due senza senior maschile Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale chiudono al diciottesimo posto assoluto dopo la sesta ed ultima ...

Mondiali Canottaggio : 3 medaglie per l'Italia : Festa azzurra ai Mondiali di canottaggio a Plovidiv, Bulgaria, dove gli atleti italiani hanno conquistato una medaglia d'oro e due d'argento. Il 4 di coppia formato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza,...

Mondiali Canottaggio 2018 – Un oro e due argenti per l’Italia a Plovdiv : azzurri campioni del Mondo nel quattro coppia : Grande prova per gli azzurri impegnati quest’oggi ai Mondiali di Canottaggio a Plovdiv: un oro e due argenti per l’Italia Un oro e due argenti. E’ il bottino odierno dell’Italia ai Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria. La medaglia del metallo più prezioso è arrivata nella finale del quattro di coppia maschile, con gli azzurri Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili che si sono ...

Canottaggio - Mondiali il 4 di coppia è d oro - argento per quattro e due senza : Ai 1500 ci sono quasi 2' tra l'Italia e l'Olanda, mentre dalle corsie esterne risalgono alla grande Australia e Nuova Zelanda con gli azzurri che rispondono diventando campioni del mondo. Condividi ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : l’Italia incanta! Un oro e due argenti nelle specialità olimpiche! Show 4 di coppia : l’Italia conquista tre medaglie nelle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Una giornata trionfale per il Bel Paese che sale sul gradino più alto del podio nel quattro di coppia senior maschile, mentre porta a casa l’argento nel quattro senza senior e nel doppio pesi leggeri. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa emozionante giornata di gare. Show azzurro nel quattro di coppia senior ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : GLI IMBATTIBILI! Il 4 di coppia sa solo vincere! Campioni del mondo! : Il 4 di coppia sa solo vincere. Tre gare disputate in questo 2018: la tappa di Coppa del Mondo a Linz, gli Europei a Glasgow ed i Mondiali a Plovdiv (Bulgiaria). Risultato? Tre primi posti… Un dominio schiacciante che ha portato l’equipaggio azzurro a splendere anche nella rassegna iridata di Canottaggio che ha regalato all’Italia anche gli argenti del doppio pesi leggeri e del 4 senza senior, beffato per soli 25 centesimi ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : 4 senza - che peccato! Rimonta furibonda - ma è argento per 25 centesimi : Sfuma di un soffio il titolo per l’Italia nel quattro senza senior maschile ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Il nuovo equipaggio azzurro formato da Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo nonostante una Rimonta furibonda in finale si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, battuto per soli 25 centesimi dall’Australia che riesce a difendere il titolo. Partenza a tutta dell’Australia, che passa al ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : Oppo-Ruta conquistano l’argento nel doppio pesi leggeri! Azzurri battuti negli ultimi metri dall’Irlanda : Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta si confermano tra i più forti nel doppio pesi leggeri e conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). La coppia azzurra sale quindi ancora sul secondo gradino del podio dopo Sarasota, con il titolo che sfuma negli ultimi metri, con l’Irlanda dei fratelli O’Donovan che si prende l’oro, mentre il bronzo va al Belgio. Grande partenza dell’Italia che si mette subito al comando e ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna con Oppo-Ruta e il 4 senza - obiettivo medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben quattro equipaggi azzurri, mentre altri sei saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà mantenersi in testa al ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : oggi le prime finali olimpiche. Ghiotta occasione per rimpinguare il medagliere azzurro : Iniziano oggi le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: saranno otto le gare che assegneranno medaglie, ed in quattro di queste sarà presente l’Italia, chiamata a cogliere l’occasione per andare a rimpinguare il bottino di podi maturato nelle specialità non olimpiche. Andiamo a scoprire per tutte le sfide odierne i favoriti per la vittoria e per il podio, nonché le ambizioni ...

