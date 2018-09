Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : oggi le prime finali olimpiche. Ghiotta occasione per rimpinguare il medagliere azzurro : Iniziano oggi le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: saranno otto le gare che assegneranno medaglie, ed in quattro di queste sarà presente l’Italia, chiamata a cogliere l’occasione per andare a rimpinguare il bottino di podi maturato nelle specialità non olimpiche. Andiamo a scoprire per tutte le sfide odierne i favoriti per la vittoria e per il podio, nonché le ambizioni ...

Canottaggio - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l’Italia deve difendere il primo posto nel Medagliere generale ottenuto lo scorso anno a Sarasota. Azzurri in testa dopo le finali nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche. Di seguito il Medagliere generale della ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Canottaggio, che andranno in scena a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens ed agli USA di Victoria Opitz e Gia Doonan. La Romania ha ...

Mondiali Junior di Canottaggio 2018 - in Repubblica Ceca l’Italia seconda nel medagliere : Grande soddisfazione per l’Italia del Canottaggio, in Repubblica Ceca gli azzurri solo dietro gli Stati Uniti nel medagliere L?’Italia del Canottaggio chiude il mondiale Junior di Racice (Repubblica Ceca) con la vittoria di 5 medaglie (2 oro ? 1 argento ? 2 bronzo) e si piazza al secondo posto nel medagliere per nazione dietro agli Stati Uniti con 7 medaglie (2-4-1) e davanti alla Gran Bretagna, terza con 3 medaglie (2-1-0). Un ...

Canottaggio - Mondiali junior 2018 : l’Italia vince due ori ed è seconda nel medagliere! : I Mondiali junior di Canottaggio si chiudono per l’Italia con cinque medaglie, due ori, un argento e due bronzi, che proiettano gli azzurrini al secondo posto del medagliere dietro agli USA. Campioni iridati di categoria il quattro con femminile, armo di nuova introduzione nella rassegna per la parità di genere, ed il quattro con maschile. Nel quattro con femminile Clara Massaria (SC Arno), Lucrezia Baudino (SC Candia 2010), Beatrice ...

Canottaggio - Europei 2018 : sfugge il medagliere - ma arrivano tanti segnali positivi : L’Italia ottiene altre tre medaglie agli Europei di Canottaggio chiudendo la rassegna continentale a quota sei, con due ori un argento e tre bronzi, terza nel medagliere alle spalle di Romania e Francia. I segnali però sono incoraggianti, con 13 equipaggi su 16 in finale, soprattutto in ottica iridata: a settembre si arriverà al picco della forma. Non può però passare inosservato il bronzo di Clara Guerra, under 23, capace, nel singolo ...

Canottaggio – Europei di Glasgow : l’Italia chiude con sei medaglie - terzo posto per gli azzurri nel medagliere : La Nazionale azzurra di Canottaggio chiude con sei medaglie l’Europeo di Glasgow, piazzandosi al terzo posto nel medagliere L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Nelle gare odierne gli azzurri hanno vinto una medaglia d’argento (singolo Pesi Leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere finale. Italia terza alle spalle di Romania e Francia : Vanno in archivio gli Europei di Canottaggio: Italia terza nel medagliere alle spalle della Romania, prima, e Francia, seconda. Per gli azzurri due ori, un argento e tre bronzi. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...

Canottaggio - medaglia d'oro a mulas - paparelli : "cresce medagliere umbro - un orgoglio per terni e la regione" : Un risultato frutto di tenacia, impegno sportivo che testimonia come lo sport umbro è in grado di dare risultati eccellenti in molte discipline. Un orgoglio per terni e per tutta l'Umbria".

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere. Italia seconda alle spalle della Romania : Va in archivio la prima giornata di finali degli Europei di Canottaggio: Italia seconda nel medagliere alle spalle della Romania. Per gli azzurri due ori ed un bronzo. Le otto finali di domani andranno a delineare le gerarchie definitive. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sugli Europei di Canottaggio, che andranno in scena a Glasgow dal 2 al 5 agosto: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile L’Olanda presenta lo stesso equipaggio giunto terzo nella terza tappa di Coppa del Mondo e dovrebbe ambire all’oro. La Romania ha affiancato a Madalina Beres la giovane Maria Tivodariu, e punta almeno ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...