Canottaggio | conclusi i Mondiali Assoluti di Plovdiv | l’Italia si aggiudica il primo

(Di domenica 16 settembre 2018) La Nazionale azzurra chiude alposto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1) L’Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo conclude idi(Bulgaria) con 8 medaglie (3 oro: quattro di coppia Senior maschile, due senza Pesi Leggeri maschile e femminile; 4 argento: quattro senza Senior maschile, doppio e quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e singolo pielle femminile; 1 bronzo: singolo PR2 maschile),ndosi così ilposto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1). “È stato un buon mondiale che ci conferma che la strada intrapresa e quella giusta. Ora un meritato periodo di riposo per ripartire meglio dello scorso anno” commenta il dittì Cattaneo al termine della rassegna iridata. Italremo che conferma dunque ilposto nella ...