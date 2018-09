Calcio | 4a giornata Serie A 2018-2019 | risultati e classifica Super Cristiano Ronaldo

Pagelle/ Juventus Sassuolo : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Nella quarta giornata del campionato di Serie A sfida tra i bianconeri e i neroverdi(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:56:00 GMT)

Pagelle/ Roma Chievo : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Chievo: Fantacalcio, i voti della partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi ospitavano i clivensi allo stadio Olimpico(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:42:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Fiorentina (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata) : Pagelle Napoli Fiorentina (1-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Fiorentina : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Consigli FantaCalcio / Le dritte - 4^ giornata : i centrocampisti goleador di Serie A : Altro appuntamento con i nostri Consigli per il Fantacalcio: ecco quali sono i calciatori da schierare nella quarta giornata del campionato di Serie A, divisi sempre partita per partita(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Consigli FantaCalcio/ Le dritte per la quarta giornata di Serie A : chi schierare? : Altro appuntamento con i nostri Consigli per il Fantacalcio: ecco quali sono i calciatori da schierare nella quarta giornata del campionato di Serie A, divisi sempre partita per partita(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 4a Giornata Liga e 5a Giornata Ligue 1 : Il weekend di grande Calcio su DAZN comincia questa sera con gli anticipi di LaLiga e Ligue 1. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona saranno impegnate entrambe in trasferta contro Athletic Bilbao e Real Sociedad, e quelli della Ligue 1 francese, che vedrà la capolista PSG ospitare il Saint Etienne. In più, per la prima volta su DAZN sa...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 5a giornata Premier e 3a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la quinta giornata(Watford - Manchester United anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il terzo turno della Bundesliga3 le partite in onda Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 14 e il ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

FantaCalcio - i consigli per la formazione della 4a giornata : Torna il campionato di Serie A. Ecco chi schierare e non schierare al Fantacalcio per la 4a giornata. I consigli di GQ. Tre da schierare Cristiano Ronaldo: Deve sbloccarsi e il Sassuolo sembra l’avversario perfetto per farlo. Si gioca allo Stadium, dove i neroverdi storicamente le hanno sempre prese (7-0 nell’ultimo campionato). CR7 scalda piedi e testa. Gonzalo Higuain: Con la Roma aveva segnato, ma gli è stato annullato per ...

Serie A Calcio - il calendario della quarta giornata : come vedere tutte le partite su Sky e Dazn. Orari e programma : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 17 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, sabato 15, alle ore 15.00 con Inter-Parma, per proseguire alle 18.00 con Napoli-Fiorentina, ed alle 20.30 con Frosinone-Sampdoria. Domenica 16 alle ore 12.30 Roma-Chievo, poi alle 15.00 sarà la volta di Genoa-Bologna, ...

