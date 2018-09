Calabria | Corigliano | ' i miei complimenti a Rossella Postorino'

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punto non conforme nel comune di Corigliano-Rossano (CS) : Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha comunicato al Sindaco e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, “la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 31.07.2018 in loc. Momena, coordinate geogr. LAT.39°37.234N – LONG.16°37.964 in cui è stato riscontrato un valore di Escherichia coli SUPERIORE ai limiti del D.Lgs. 116/08. Sarà compito del comune ...