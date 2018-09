Cagliari-Milan 1-1 | il gol di Higuain risponde al ritorno di Joao Pedro

LIVE Cagliari-Milan in DIRETTA : pareggio per 1-1. Decidono Joao Pedro ed Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Dopo la pausa della nazionale le due squadre si ritrovano alla Sardegna Arena per confermarsi dopo i successi dell’ultimo turno: i sardi arrivano dalla preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno superato all’ultimo respiro a San Siro la Roma con un gol di Cutrone. Proprio ...

Posticipo serie A - Cagliari-Milan 1-1 : 22.23 Pari il Posticipo fra Cagliari e Milan. Rossoneri folgorati dall'avvio bruciante dei sardi. Al 4' Pavoletti centra il palo, Joao Pedro (al rientro dopo i sei mesi di squalifica) è pronto a ribadire in rete. Al 16' palo di Barella in torsione dai 18 metri. Il Milan comincia gradualmente a ritrovarsi.Occasione per Bonaventura su cross di Calabria. Nella ripresa parte meglio la squadra di Gattuso e al 55' Higuain sigla il suo primo gol in ...

Cagliari-Milan 1-1 : Joao Pedro illude i rossoblù - risponde Higuain : Cagliari-Milan- Finisce 1-1 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Milan. Decidono i gol di Joao Pedro al 4′, poi pareggio rossonero siglato al 56′ da Higuain. Primo gol in rossonero per l’attaccante argentino. 1° TEMPO Partono bene i padroni di casa subito pericolosi con un tiro di Klavan da fuori area. Ribaltone immediato […] L'articolo Cagliari-Milan 1-1: Joao Pedro illude i rossoblù, risponde Higuain proviene da ...

