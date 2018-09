Caduta Malgioglio-Barbara d’Urso | il VIDEO dell’esilarante ruzzolone a Domenica Live

CRISTIANO MALGIOGLIO / Video - Caduta in diretta con Barbara D'Urso : "Ma sei scemo?" (Domenica Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO , nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Video della Caduta di Cristiano Malgioglio a Domenica Live : Il momento del trash è arrivato in Domenica Live e si concentra nell’ultima parte del programma con ospite Cristiano Malgioglio. Barbara d’Urso e la sua gonna bianca in stile west svolazzante, annuncia l’arrivo del signore dell’estate su tacchi rossi e i fan del trash assaporano subito il momento che potrebbe diventare storico. La conduttrice si è giocata la carta migliore in questa ultima parte forse consapevole del ...