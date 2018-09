Bungee jumping in Italia

ideegreen

: @Erika_Twili no certo se hai paura è sicuramente un trauma. Io credo me la farei sotto fino al lancio, poi all'atte… - hequalouti : @Erika_Twili no certo se hai paura è sicuramente un trauma. Io credo me la farei sotto fino al lancio, poi all'atte… - _mlssgr_ : RT @vantespresso: per non dimenticare il momento in cui wonho ha affrontato la sua paura dell'altezza facendo bungee jumping e ha pianto ta… - pisysoo : RT @vantespresso: per non dimenticare il momento in cui wonho ha affrontato la sua paura dell'altezza facendo bungee jumping e ha pianto ta… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Dal punto di vista green diciamo che ilè un modo per stare in contatto con la natura e per immergersi in essa in un modo estremamente adrenalinico, in verità questa pratica nasce come rituale d’iniziazione nell’Isola di Pentecoste, un’isoletta dell’arcipelago delle Isole Nuove Ebridi, attualmente a loro volta parte della Repubblica di Vanuatu, nell’oceano Pacifico. (altro…)inIdee Green.