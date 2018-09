BRINDISI Dipietrangelo | Leftbrindisi | | A Brindisi c' è anche l' agricoltura

brindisilibera

: E' arrivato il momento di ripensare il futuro economico e produttivo. A Brindisi c’è anche l’agricoltura. Di Carmin… - Brundisiumnet : E' arrivato il momento di ripensare il futuro economico e produttivo. A Brindisi c’è anche l’agricoltura. Di Carmin… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Sarebbe già un ottimo segnale per la città e per l'na se l'amministrazione comunale , per anni disinteressata a questa parte importante della sua economia, riuscisse a imporre l'...