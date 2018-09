: Il sindaco di Londra: serve un nuovo referendum sulla Brexit - LaStampa : Il sindaco di Londra: serve un nuovo referendum sulla Brexit - rcelestino2 : M5s e Lega giocano d'azzardo sulla nostra pelle. L'esesperienza del Regno Unito insegna che sovranismo e populismo… - NotizieIN : Brexit,sindaco Londra: nuovo referendum -

Appello deldiSadiq Khan per un secondosulla. La premier May "non ha il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia britannica e la vita della gente", dice all'Observer. Il tempo per negoziare con Bruxelles è breve e ci potrà essere solo un cattivo accordo o nessun accordo, dice Khan. I cittadini "non hanno votato per vedere le loro aziende soffrire o la sanità a corto di personale".Serve "un voto pubblico" in caso di accordo o per restare nell'Ue, se il negoziato fallisse.(Di domenica 16 settembre 2018)