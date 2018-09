Boxe | prima sconfitta in carriera per Golovkin | Saul Alvarez si prende il titolo mondiale

sportfair

: RT @feiipwr: prima migliori amici per sempre e appena mi rifiuto di farvi da sacco da boxe tutti spariti - janeprwgdr : RT @feiipwr: prima migliori amici per sempre e appena mi rifiuto di farvi da sacco da boxe tutti spariti - feiipwr : prima migliori amici per sempre e appena mi rifiuto di farvi da sacco da boxe tutti spariti - xbesidethem : Ho finito di vedere Coco per la prima volta e non vi dico in che condizioni sono. Ho pianto non stop per tutto il f… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Grande vittoria per il messicano, che infligge lainal kazako‘Canelo’è il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Il pugile messicano ha sconfitto ai punti il kazako Gennadynel match andato in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Nonostante il grande equilibrio sul ring due giudici hanno segnato 115-113 a favore del 28enne, mentre solo il terzo ha assegnato un pari (114-114). Il messicano, che lo scorso marzo era stato squalificato 6 mesi per doping, ha conquistato così i titoli Wbc e Wba e si è preso la rivincita dopo il discusso pareggio dell’anno scorso nel primo incontro con il kazako. Persi tratta dellain. (ADNKRONOS)L'articoloinpersiildei pesi medi sembra essere il primo ...