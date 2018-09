Boxe | Canelo-Golovkin | spettacolo e lotta pura | verdetto discusso Il Mondiale dei pesi

oasport

(Di domenica 16 settembre 2018) Doveva essere un match spettacolare e così è stato, proprio come quello di dodici mesi fa concluso con unpareggio. La “rivincita” tra GennadyAlvarez era particolarmente attesa tra gli appassionati, ildeimedi per le sigle WBC, WBA, IBO andato in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. Il, però, ancora una volta, è stato particolarmente, il messicano si è imposto ai punti: 115-113 per Dave Moretti e Steve Weifeld, 114-114 per Glenn Feldman e nuove discussioni su chi abbia davvero meritato il successo anche perché il pugile asiatico è a tratti sembrato più incisivo e più concreto sul ring, palesando una migliore tecnica e una classe più cristallina. Il trionfo del 28enne è arrivato in volata, ha avuto dalla sua il merito di tenere il centro del ...