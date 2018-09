Boxe | Canelo Alvarez sconfigge ai punti Gennady Golovkin nel match stellare per il

oasport

(Di domenica 16 settembre 2018) Una notte da urlo quella alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Stati Uniti) che ha visto confrontarsi in uno uno deipiù attesi della stagione per tutti gli appassionati diil kazakoe il messicano “. Un incontro dal sapore di rivincita per “”, dopo il discusso pareggio dell’anno scorso in un combattimento inizialmente programmato a maggio ma poi posticipato a causa della positività al doping dello stesso messicano. Ebbene nella sfida che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi per quanto concerne le sigle WBC, WBA, IBO è statoa prevalere con verdetto “majority decision“: Daev Moretti ha segnato 115-113 per il messicano; Jude Glenn Feldman ha assegnato un pari (114-114) ed infine Steve Weisfeld ha segnato 115-113 per, sancendo il successo del 28enne nativo di Guadalajara non senza ...