Bordate contro il Cavaliere | Di Maio ha paura dell' intesa

ilgiornale

: @aelledesign Non ti meravigliare, le 'bordate' sono di una parrocchia contro l'altra, non esiste più esprimere opinioni oggettive .... - charlyec1 : @aelledesign Non ti meravigliare, le 'bordate' sono di una parrocchia contro l'altra, non esiste più esprimere opinioni oggettive .... - Rocco53634033 : @ApacheRossonero @max68t Ricordo certe bordate pazzesche da fuori a Marsiglia, mi ci vollero però 10 minuti della p… - MdoppiaM : @Rinaldi_euro Caro Prof. Stanno sparando bordate concentriche! #Moscovici #mattarella contro i sovranisti. Oggi anc… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Un po' la naturale allergia grillina per la libertà di opinione, un po' il terrore che si rinsaldi un'alleanza di centrodestra Berlusconi-Salvini che li metterebbe in grave difficoltà politica: non è difficile spiegare l'improvvisa offensiva di stampo erdoganiano dei Cinque stellel'editoria in generale e Mediaset in particolare.In pochi giorni, e in singolare coincidenza con la ripresa di dialogo nel centrodestra sulla Rai e sulle elezioni regionali, si è assistito ad un crescendo rossiniano di minacce. "Per Berlusconi è finita la pacchia", ha tuonato due giorni fa il sottosegretario con delega all'Editoria Vito Crimi, dalle compiacenti colonne del Fatto Quotidiano. Annunciando una vera e propria rappresagliaMediaset: "Basta favori a Berlusconi, occorre ridistribuire la pubblicità", dice Crimi, che assicura che verranno introdotti nuovi "tetti pubblicitari per le tv" ...