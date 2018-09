BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ Video | doppio premio per lei | Mi viziate! Wind

BOOMDABASH e Loredana Bertè/ Video "Non ti dico no" sono loro la "coppia" di vincitori? (Wind Summer Festival) : Boomdabash e Loredana Bertè, questo interessante accostamento ha dato vita a uno dei grandi tormentoni dell'estate 2018 cioè "Non ti dico no". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Power Hits Estate 2018 : trionfa Loredana Bertè con i BOOMDABASH davanti a un’Arena di Verona sold out : un’Arena di Verona interamente piena in ogni posto ha ospitato lo show che per molti è l’erede del Festivalbar molto più rispetto al “fratello maggiore” di Canale 5 Wind Summer Festival (di cui la finale si svolgerà il 16 settembre in Piazza Duomo a Milano): si tratta di Power Hits Estate, giunto ieri sera alla sua seconda edizione. Quattro ore di musica e tormentoni dell’Estate 2018 italiani e internazionali (ma anche delle estati del ...

Loredana Berté insieme ai BOOMDABASH : 'Il reggae è il mio campo'. Il 12 luglio il concerto gratis a Roma : Il 4 maggio è uscito il singolo 'Non ti dico no', cantato insieme ai salentini 'Boomdabash' ed è già diventato disco di platino. L'inossidabile, irrefrenabile per non dire vulcanica Loredana Bertè il ...

