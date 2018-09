Blackout Ferrari | bye bye Hamilton

huffingtonpost

(Di domenica 16 settembre 2018) Nella luccicante sera di Singapore è Lewisa brillare conquistando la settima vittoria stagionale e portando il suo vantaggio a quaranta punti su Vettel, solo terzo alle spalle di Verstappen.Inspiegabile la performance dellache dopo aver mostrato un'ottima forma nelle prove libere, è capitolata in qualifica e poi in gara.Inspiegabile la strategia del muretto del Cavallino, che anticipa la sosta del tedesco per tentare un undercat improbabile su, con il risultato di perdere anche la seconda posizione conquistata con grande fatica da Vettel su Verstappen.Doveva essere la gara del riscatto dopo la performance opaca del gran premio di Italia ed invece si è tramutata in una brutta sconfitta.Volendo trovare una spiegazione tecnica sicuramente tutto è imputabile alla sbagliata finestra di esercizio degli pneumatici nel momento decisivo ...