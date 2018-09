Bilancio di sostenibilità | definizione

ideegreen

(Di domenica 16 settembre 2018) Ildiè un po’ come un esame di coscienza, ci si guarda dentro e si cerca di capire cosa si è fatto di buono e in quali campi si poteva dare di più. Non lo si fa su sé stessi, però, in questo caso, ma la protagonista delin questione è una azienda oppure un ente o una istituzione. Anche queste, però, sono fatte di persone e, chi più, chi meno, con diversi ruoli, tutti concorrono aldi, composto di varie voci. Vediamo ora di cosa si tratta e come ciascuno con il proprio fare quotidiano, può contribuire ad un risultato positivo, per Sé stesso e per la realtà tutta che presenta ildi. (altro…)diIdee Green.